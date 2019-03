В Великобританию прибыли американские стратегические бомбардировщики B-52 (видео)

В Великобританию 16 марта прибыли два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, способных нести ядерное оружие.

Об этом свидетельствуют данные сервиса MilRadar в Twitter. По его информации, самолеты DRYER91 и DRYER92 вылетели с авиабазы Барксдейл в Луизиане и приземлились на британском аэродроме Фэйрфорд.

15 MAR: USAF B52 60-0032 DRYER92 departed Barksdale at approx 2125z to RAF Fairford pic.twitter.com/rUyYs1EOGn

При этом, по данным сервиса, за последние три дня в Великобританию были переброшены еще четыре B-52 (борты STRAY81, STRAY82, STRAY83 и CLIP91).

B52H Arriving at Raf Fairford Friday 15th March 2019.. Video taken by my son #Josh Gardner pic.twitter.com/f9maS8Knx4