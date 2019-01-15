Беспилотник США совершил разведывательный полет над оккупированными территориями

RQ-4B Global Hawk взлетел с военной базы Сигонела в Италии.

Разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk военно-воздушных сил США сегодня начал разведывательный полет вдоль линии соприкосновения на Донбассе и вблизи оккупированного полуострова Крым.

Об этом сообщил Украинский милитарный портал.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ потеряла связь с дроном, который зафиксировал незаконный российский конвой - Госдеп

Отмечается, что полет БПЛА начался около 6 часов утра, когда RQ-4B Global Hawk взлетел с военной базы Сигонела в Италии.

В 7:30 аппарат вошел в воздушное пространство Украины и через час начал осуществление полета на Донбассе.

После завершения полета на Донбассе около 15:30 аппарат изменил курс и направился для выполнения задачи вблизи оккупированного Крымского полуострова.

Справка УНИАН. RQ-4 Global Hawk - стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат, оборудованный комплексом радиоэлектронной разведки. Первый полет совершил 28 февраля 1998 года с авиабазы военно-воздушных силы США в Калифорнии.