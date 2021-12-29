Он встретился с семьями четырех военных, которым были присвоены звания Героя Украины посмертно.

Президент Владимир Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" семьям погибших военных, которым посмертно присвоено звание Героя Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Отмечается, что Зеленский встретился с семьями четырех военных, которым были присвоены звания Героя Украины посмертно. Президент отметил, что имеет честь передать высшие награды семьям за подвиг их родных и близких.

"Ваши родные отдали свою жизнь за Украину. Кто-то освобождал восток нашего государства от врага, сражался под Попасной, Лисичанском, Северодонецком, но не вышел из окружения под Иловайском. Кто-то на окраине Луганщины, в зоне АТО, отдал жизнь ради своих собратьев. Кто-то участвовал в миротворческих миссиях Украины, миротворческих миссиях ООН и сохранил многим жизнь. А кто-то до последней минуты отбивал наш украинский Донецкий аэропорт. К сожалению, этих людей сегодня нет. С большим уважением примите эти награды достойных героев. Для нас награда, что мы живем с такими людьми в одной стране, а для вас эта награда - большая благодарность и поклон от всего украинского народа", - отметил он.

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В свою очередь, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отметил, что работа по награждению украинских героев будет продолжаться - "всех детей, мужчин и родителей героев, которые не вернулись, обязательно вспомним и отметим".

Так, звание Героя Украины было присвоено полковнику запаса Николаю Верхогляду, который был участником Миротворческих сил ООН в бывшей Югославии в 1995-1996 годах.

"В самый сложный период войны, исполняя обязанности в должности заместителя командующего сектора "Сараево" Контингента Вооруженных сил Украины в составе Миротворческих сил ООН по поддержанию мира, Николай Верхогляд грамотными, уверенными, решительными и смелыми действиями, с риском для жизни, не допустил уничтожения около 8 тысяч человек мирного мусульманского населения, обеспечил безопасное выведение людей в определенный район и предотвратил захват заложников из состава миротворческого контингента ООН (без единой потери), при этом сам получил ранения", - отметили у президента.

Верхогляд удостоен звания Героя Украины посмертно Указом президента №535 от 14 октября 2021 года. Во время встречи в офисе главы государства Зеленский передал орден "Золотая Звезда" его жене Татьяне и сыну Вячеславу.

Указом президента №630 от 10 декабря 2021 года удостоен звания Героя Украины посмертно полковник Павел Пивоваренко. Зеленский вручил высокую государственную награду его жене Светлане и сыновьям - Евгению и Максиму.

"В 2014 году Павел Пивоваренко на должности командира бригады участвовал в освобождении населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Попасная и других, воевал за поселок Марьинка, участвовал в боях в районе поселков Зеркальное и Кутейниково. 22 августа 2014 года, командуя сводным подразделением, с боем прорвался к окруженному подчиненному личному составу бригады и впоследствии, во время выхода из окружения под Иловайском, находясь на броне боевой машины пехоты и ведя бой, Павел Пивоваренко 29 августа 2014 года погиб", - говорится в сообщении.

Зеленский также передал орден "Золотая Звезда" родителям солдата Петра Полицяка - Вере и Петру. Защитник награжден званием Героя Украины посмертно Указом №620 от 3 декабря 2021 года.

"Петр Полицяк с ноября 2014 года принимал участие в АТО, среди прочего выполнял задачи по обороне Донецкого аэропорта. Под шквальным огнем Петр Полицяк помог эвакуировать тяжело раненного побратима, а в январе 2015 года, после поражения химическими веществами, которые применили боевики, отказался от эвакуации и продолжал выполнять боевые задания. 14 января 2015 года под интенсивными обстрелами противника защитник поднял Государственный флаг Украины над новым терминалом Донецкого международного аэропорта. До последнего ведя бой, Петр Полицяк погиб в результате подрыва боевиками нового терминала аэропорта", - рассказали у президента.

Кроме того, президент передал награду солдата Рустама Хамраева его сыну Алишару и родителям Антонине и Шонийозу.

"С началом вооруженной агрессии на востоке Украины Рустам Хамраев добровольно вступил в ряды батальона территориальной обороны" Айдар", в составе которого принимал участие в АТО. Во время освобождения из окружения десантников 80-й бригады в районе населенного пункта Металлист (окраина города Луганска) Рустам решил удерживать занимаемую позицию и прикрыть отход группы огнем. Сдерживая натиск противника, позволил побратимам перегруппироваться и выйти из окружения. Обеспечивая уход группы, Рустам Хамраев героически погиб", - говорится в сообщении.

Президент присвоил Хамраеву звание Героя Украины посмертно Указом №536 от 14 октября 2021 года.

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