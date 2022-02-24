Он заявил, что они сами должны выбрать свой путь.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Российской Федерации выйти на протесты против войны с Украиной.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

По его словам, сейчас граждане Российской Федерации должны сами выбрать по какому пути они будут идти.

"Всем, кто не потерял еще совесть, время выйти и заявить протест против этой войны. Против войны с Украиной", - сказал президент.

Напомним, что в России люди уже начали выходить на одиночные пикеты против войны с Украиной. Они просят остановить войну.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.