Такое решение было принято после вторжения РФ в Украину.

Сегодня, 24 февраля, Российская Федерация вторглась в Украину. В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что началась полномасштабная война. В связи с этим было принято решение разорвать дипломатические отношения с Россией.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время брифинга.

Таким решением обе стороны лишаются возможности двусторонней коммуникации в дипломатической плоскости. Украинские и российские дипломаты прекращают свою деятельность. Дипломатические отношения между странами происходят при посредничестве третьих стран.

Напомним, ранее РФ признала независимыми "ЛНР" и "ДНР", а утром 24 февраля ввела свои войска в ОРДЛО. Такое решение Владимира Путина повлекло за собой наложение санкций ЕС против РФ.

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