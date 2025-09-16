Сейчас результат этих учений очень радостный для Кремля, считает Евгений Дикий.

В Беларуси заканчиваются первые совместные учения с Россией с начала полномасштабной войны и провокации в европейских странах на фоне этого были не случайными. Такое мнение в интервью УНИАН высказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Все это часть стратегии России на запугивание Запада и расшатывание единства. Фактически, цель этих учений - послать Западу сигнал, что Россия готова воевать не только в Украине. Что Россия готова атаковать и те страны Восточной Европы, которые уже являются членами ЕС и НАТО. То есть создать именно им прямую угрозу", - сказал Дикий.

Он добавил, что воздушные провокации России над странами НАТО имели целью проанализировать реакцию Запада.

"К сожалению, должны констатировать, что на данном этапе Кремль получил все, что он хотел. Если не больше. И этот краш-тест западные демократии с треском провалили", - добавил Дикий.

Также, отметил эксперт, эти учения стали первой серьезной провокацией России в сторону Запада с начала второй президентской каденции Дональда Трампа в США. И одной из целей этих учений и провокаций была проверка - готово ли НАТО сопротивляться России.

"Путин много лет назад любил задавать вопрос западным лидерам - готовы ли вы воевать за Нарву. Это эстонский город, в котором много русскоязычного населения. И он очень хорошо подходит для сценария вроде крымского или донбасского... И Дональд Трамп дал ему абсолютно четкий ответ - нет, не готовы. И это страшно... Поэтому Путин получил все, чего хотел", - отметил Дикий.

Журналисты The Wall Street Journal пишут, что граждане Польши боятся того, что провокации России были "лишь прелюдией" и что война может перекинуться за границы Украины. Отмечается, что для части поляков это стало причиной еще большей солидарности с Украиной. Тогда как другая часть считает, что Киев пытается втянуть Польшу в войну против РФ.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия своей атакой на Польшу хотела послать Западу два сигнала. Первый - это попытка проверить НАТО. А второй - призыв к европейцам не передавать Украине большее количество ПВО.

