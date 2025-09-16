Жители Польши считают, что события прошлой недели были лишь началом вероятной агрессии.

После того, как российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, многие граждане страны были напуганы такими событиями. В частности издание The Wall Street Journal рассказало историю Алы Весоловской, чей дом пострадал в результате атаки РФ.

По ее словам, за мгновение до того, как 10 сентября с ее дома снесло крышу, она спустилась вниз, чтобы приготовить завтрак. Грохот раздался над головой, после чего женщина выбежала на улицу и увидела военный самолет, который пролетал в небе.

"Он летел прямо над моей головой, так низко, что было очень громко", - отметила Весоловская.

В WSJ рассказали, что Ала вместе со своей семьей живет примерно в 30 км от украинской границы.

"В результате ночного вторжения никто не пострадал, но через несколько дней после этого жители восточных районов Польши боятся за свое будущее. Многие опасаются, что события прошлой недели были лишь прелюдией и что насилие, которое бушует уже более трех лет в соседней Украине, может еще сильнее взорваться за рубежом", - добавили в материале.

В то же время другая жительница Польши Катажина Дзвигала рассказала, что в тот день услышала громкий удар.

"Вчера мой сын спросил меня, приближается ли война", - отметила женщина.

Она пыталась успокоить ребенка, но признала, что имеет такие же мысли.

"Дети очень напуганы", - сказала Дзвигала.

Поэтому теперь многие жители приграничных населенных пунктов страны ждут от государства информации о том, что произошло над их домами на прошлой неделе и чего им ждать в будущем.

"При отсутствии объяснений крестьяне составляют собственный хронологический перечень событий, пытаясь выяснить, что произошло, и задаются вопросом, не нанесла ли реакция НАТО больше вреда, чем предотвратила", - подчеркнули в WSJ.

В частности один из создателей системы интеграции истребителей F-16 в Вооруженные силы Польши Кристиан Зиец оценил, что операция по сбиванию дешевых российских дронов стоила бы примерно 8 млн долларов.

"В стране, которая приняла миллионы украинцев, бежавших в первые годы войны, этот инцидент разделил общины, которые дискутируют о роли, которую Украина могла сыграть в этом вторжении. Для некоторых это вызвало еще большую солидарность с соседней страной, разорванной войной. Другие считают, что Киев пытается втянуть Польшу в конфликт", - подытожили в издании.

Российские беспилотники в Польше - что говорят эксперты

Ранее ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий заявил, что в Польше появляются политики, которые понимают, что война с Россией действительно вероятна. По его словам, эти политики к ней не готовы, поэтому надо срочно перенимать наш опыт.

"Радислав Сикорский на самом деле вообще принадлежит к числу наиболее, скажем так, адекватных, прагматичных политиков в современном мире. Он очень четко формулирует, обращается к европейцам, то есть даже не только к полякам, он говорит, что нам всем следует поменять парадигму и время принять то, что именно украинцы должны научить нас, как противостоять России, а не наоборот", - подчеркнул Дикий.

В то же время исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач объяснил, почему после вторжения российских беспилотников в Польшу, НАТО не активировало 5 статью Альянса. Он считает, что такие инциденты с дронами вряд ли ее активируют в будущем.

"То, что российские БПЛА нарушают воздушное пространство Польши или Румынии (что уже было раньше), пока не рассматривается союзниками как нападение. Но должно быть понимание, что таким образом Россия понемногу сдвигает границы дозволенного, что продолжается гибридная война, и если сейчас какие-то БПЛА "случайно" залетели в Польшу, то через некоторое время "случайно" российские военные зайдут на территорию страны-члена НАТО", - предупредил Горбач.

