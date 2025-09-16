Учения Беларуси и России подходят к концу, так что нужно разобраться - достиг ли Путин своих целей.

В Беларуси подходят к концу совместные военные учения с Россией "Запад-2025". Это первые военные учения Москвы и Минска с начала полномасштабной войны. Накануне и во время учений Россия совершила ряд провокаций в странах НАТО - запустила БПЛА в Польше, нарушала воздушное пространство Румынии и публично заявляла о ядерных испытаниях.

Какой была цель этих учений, достиг ли ее Кремль и какие выводы стоит сделать Украине и партнерам - УНИАН спросил у ветерана российско-украинской войны, экс-командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого.

В Беларуси заканчиваются совместные с РФ учения "Запад-2025". Какова вообще была цель этих учений и достигли ли их Москва и Минск?

Здесь важно сочетать сами учения, и то, что происходило вокруг них. Это не две вещи, которые совпали во времени и пространстве. Это все часть одного плана.

Это первые учения с начала большой войны. И совершенно не случайно во время них была сделана эта провокация в воздушном пространстве Польши. Ведь все это часть стратегии России на запугивание Запада и расшатывание единства. Фактически, цель этих учений послать Западу сигнал, что Россия готова воевать не только в Украине. Что Россия готова атаковать и те страны восточной Европы, которые уже являются членами ЕС и НАТО. То есть создать именно им прямую угрозу.

А целью воздушной провокации во время этих учений было протестировать - а как же коллективный Запад на это отреагирует. К сожалению, вынуждены констатировать, что на данном этапе Кремль получил все, что он хотел. Если не больше. И этот краш-тест пока что западные демократии с треском провалили.

Это не просто первые учения со времен большой войны. Это первые учения и первая серьезная провокация России в направлении Запада во времена президентства Дональда Трампа. Фактически, целью Кремля было проверить - существует ли теперь, во времена Трампа НАТО и готово ли оно сопротивляться России. И пока результат очень радостный для Кремля. И очень неудовлетворительный для западных демократий.

Путин много лет назад любил задавать вопрос западным лидерам - готовы ли вы воевать за Нарву. Это эстонский город, в котором много русскоязычного населения. И он очень хорошо подходит для сценария вроде крымского или донбасского.

Он много задавал этот вопрос и сейчас он фактически задает этот вопрос в значительно более острой форме. Готовы ли вы воевать за страны Балтии? Готовы ли вы воевать за Польшу? И Дональд Трамп дал ему абсолютно четкий ответ - нет, не готовы. И это страшно.

Дело в том, что стратегия безопасности и Польши и Балтийских стран очень сильно базируется на внешней помощи. Например, поляки это фактически не скрывают. Их стратегия заключалась в том, что они покупают максимум американского оружия, занимают роль ближайшего союзника США в Европе, ведут исключительно проамериканскую политику - в отличие от части западноевропейских стран. А в случае чего - Штаты за них вписываются в войне против России.

И Дональд Трамп дал абсолютно четкий сигнал. Что при его администрации Штаты не вписываются. И это его заявление, которое потом еще было повторено госсекретарем Рубио, что они не знают, намеренно ли Россия послала беспилотники в Польшу, что это могла быть ошибка. При том, что в этом именно случае ошибка просто исключается.

И ответ Вашингтона был идеальным для Кремля и абсолютно страшным для восточной Европы. Поэтому Путин получил все, чего хотел.

На фоне этого очень символично выглядит приезд военных из США на эти учения, не так ли?

Это выглядит очень плохо и это по факту очень плохо. Дело в том, что это часть усилий Дональда Трампа по нормализации диктатора, по введению их в цивилизованный мир, выводу из изоляции. Это абсолютно системная его политика. Так случилось, что 47-й президент 200-летней демократии очень не любит демократию и очень любит диктатуру.

Еще во время первой своей каденции он просто окружил своим вниманием и вывел из изоляции Ким Чен Ына. Во вторую каденцию у него гораздо более серьезные задачи. Теперь в его помощи нуждается Владимир Путин. В его помощи нуждается Александр Лукашенко. И он им эту помощь ежедневно оказывает.

Он уже вывел из изоляции Путина, он перевел его из категории военного преступника в категорию мировых политиков. Это тот реальный результат якобы миротворческих усилий Дональда Трампа.

А в последнее время он занялся и отбеливанием Лукашенко. Да, Лукашенко якобы в ответ делает шаги навстречу, отпускает отдельных политзаключенных. Но отпускает только при условии, что их заберут на Запад. Мы уже видели, как Статкевича, который отказался выезжать из Беларуси, его просто забрали на ту же самую зону.

И в ответ на то, что Лукашенко выбрасывает из страны политзаключенных, Штаты уже сняли санкции с "Белавиа", собираются открыть посольство. И вот следующий шаг - это участие американских наблюдателей в маневрах, которые не белорусские, а российские на территории Беларуси.

Американские представители, как гости, наблюдали за этими маневрами. Цель которых - запугать восточную Европу. И Дональда Трампа это устраивает. Это звучит страшно, но так и есть. Действующая администрация США считает восточную Европу сферой законных интересов и влияния РФ.

Как в таком случае Запад должен реагировать на эти учения?

На сами учения, как таковые - не обязательно реагировать. А вот на политику России в целом - это уже другой вопрос. Но у нас нет Запада, который готов реагировать. Поэтому рассуждать, что они должны были бы делать, не вижу смысла.

Какова судьба военных РФ, которые сейчас находятся на этих учениях? Западные аналитики утверждают, что они могут остаться там для создания напряжения в Европе или даже провокаций на украинско-белорусской границе. Возможны ли такие сценарии?

Хотя у россиян сейчас 700 тысяч оккупантов на нашей территории. Но при том, какие потери они сейчас несут и какие цели у них сейчас стоят, для них критически важно в ближайшие месяцы добавить Донбасс. В частности забрать эту последнюю крупную промышленную агломерацию - Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка.

И поэтому я считаю, что у тех войск, которые играют мышцами на границе с Европой - не много шансов остаться там и курить в Беларуси, ожидая, что возможно когда-то Путин начнет еще одну войну. Я думаю, что сразу после окончания учений они все сразу окажутся на фронте у нас. А если более точным, то на Донетчине.

справка Евгений Дикий Ветеран русско-украинской войны, публицист Евгений Дикий – украинский ученый, публицист, военнослужащий и общественный деятель. В 1995 году участвовал в русско-чеченской войне в качестве волонтера и руководителя гуманитарной миссии. В 2014 году исполнял обязанности заместителя командира взвода в 24-м батальоне территориальной обороны "Айдар". Демобилизован летом 2014 года из-за боевой травмы. С февраля 2018 года Евгений Дикий возглавляет Национальный антарктический научный центр, оперирующий украинской научной станцией "Академик Вернадский" в Антарктиде.

