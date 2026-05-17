Атаки на Московскую область и Крым: в СБУ обнародовали подробности ударов

Эти удары показывают, что даже самая защищенная Московская область не является безопасной.

Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны Украины нанесла удар по предприятию военно-промышленного комплекса и ряду нефтяных объектов в Московской области России, а также по военному аэродрому "Бельбек" в Крыму.

Как сообщает СБУ в своем Telegram-канале, в Московской области был поражен, в частности, завод "Ангстрем", который поставляет полупроводники для военно-промышленного комплекса России и находится под санкциями США.

Кроме того, там были поражены Московский нефтеперерабатывающий завод, нефтеперекачивающая станция "Сонечногорская" и нефтеперекачивающая станция "Володарское".

Что было поражено в Крыму

Во временно оккупированном Россией Крыму были поражены инфраструктура и средства противовоздушной обороны военного аэродрома "Бельбек".

В частности, это зенитный комплекс "Панцирь-С2", ангар с радаром к комплексу С-400, система управления беспилотниками "Орион" и наземная станция управления БПЛА "Форпост".

Кроме того, в этот перечень входит пункт передачи данных "земля-воздух", диспетчерская вышка и ангар на аэродроме "Бельбек".

Операция критического значения

Глава СБУ Евгений Хмара подчеркнул, что такие спецоперации Службы имеют критическое значение для ослабления военного потенциала России.

Он отметил, что поражение предприятий ВПК, военной инфраструктуры и нефтелогистики снижает возможности врага продолжать войну против Украины.

"Эти удары демонстрируют, что даже самая защищенная Московская область не является безопасной. СБУ и Силы обороны Украины и в дальнейшем будут продолжать высокоточные спецоперации, направленные на уничтожение военных ресурсов врага", – подчеркнул Хмара.

Зеленский об ударе по Московской области

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что украинские "дальнобойные санкции" достигли Московского региона и четко дали понять россиянам, что их государство должно закончить войну.

Глава государства отметил, что это "вполне справедливые наши ответы на российское затягивание войны и удары по нашим городам и общинам".

Президент подчеркнул, что расстояние от государственной границы Украины – более 500 километров, а концентрация российской ПВО в Московском регионе – самая большая, но "мы преодолеваем".

