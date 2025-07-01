Украина отбивается от российских 'шахедов'

В ночь на среду, 2 июля, российские захватнические войска в очередной раз терроризируют Украину с помощью дронов-камикадзе типа "шахед".

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По состоянию на 23:55 воздушная тревога объявлена в Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

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По данным Командования Воздушных сил ВСУ, дроны находятся на границе Полтавской и Харьковской областей, на севере Днепропетровщины и в районе города Татарбунары. Группы БПЛА из акватории Черного моря также движутся в район Татарбунаров.

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