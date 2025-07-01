Тенденция к уменьшению количества детей и молодежи в Украине будет только расти, считают эксперты.

Количество школьников в Украине достигло самой низкой за последние 30 лет цифры. На начало 2024-2025 учебного года в системе образования Украины их насчитывалось всего 3,74 миллиона, и тенденция к уменьшению количества детей и молодежи в Украине будет только расти. Об этом говорится в исследовании NGL.media.

Кроме того, отмечается, все меньше выпускников школ поступают в украинские вузы. Так, в 2024 году в учреждения высшего образования Украины поступило 197 тыс. студентов - и это самый низкий показатель за последние девять лет.

Издание привело данные исследовательской программы RAI for Ukraine, которая проанализировала разницу в месте регистрации участников Национального мультипредметного теста (НМТ) и местом, где они физически сдавали тест.

Видео дня

Выяснилось, что в 2022 году 23,5 тыс. выпускников украинских школ (10% от всех) сдавали этот тест за рубежом, а 32% выпускников вообще не регистрировались на НМТ, который обязателен для поступления в украинские вузы.

"Мы же понимаем, что те выпускники, которые находятся за рубежом, могут сдать этот тест на всякий случай. И это не значит, что они все думают над поступлением в украинский университет. Поэтому к тем 32%, которые вообще не сдавали НМТ, можно смело добавить еще часть тех, кто его сдал, но не поступал в Украине. То есть потери на самом деле еще больше, просто мы оперируем не всеми данными. Поэтому да, довольно большой процент выпускников действительно не рассматривают поступление в украинские университеты с точки зрения или безопасности, или закрытых границ", - пояснила одна из авторов исследования Татьяна Захарченко из Украинского католического университета (УКУ).

Кроме того, издание привело данные Минобразования о количестве учеников 8-12 классов за 2021-2025 годы.

"Мы сравнили, как менялось количество учеников по классам из года в год, то есть сколько восьмиклассников переходили в 9-й класс, в 10-й и дальше. И действительно есть тенденция, что несколько процентов учеников (2-4%) ежегодно не переходят в следующий класс, то есть покидают школу. Это не обязательно означает, что все эти дети уехали из Украины, но значительная часть из них - наверняка", - пояснили авторы исследования.

Вероятно, предполагают они, значительная часть тех, кто выезжает из Украины, - это 17-летние юноши, которые хотят воспользоваться шансом пересечь границу до 18-летия, после наступления которого выезд из Украины запрещен на время военного положения.

Впрочем, похоже, выезжают из Украины не только парни, но и девушки, отмечается в материале. По данным Минобразования, в целом в старших классах ежегодно становится чуть больше девушек, но сейчас разница по полу довольно незначительная - 1-2%.

"Подростки очень социально зависимы, они равняются на сверстников, и если друзья едут куда-то, то может включиться цепная реакция. Поэтому ничего удивительного, что девушки выезжают вслед за ребятами", - пояснила Захарченко из УКУ.

Что касается причин выезда старшеклассников, то основной является вопрос безопасности, считают авторы исследования, в частности волнение родителей о возможном снижении мобилизационного возраста до 18 лет, а также общая тревога за жизнь детей в воюющей стране.

"Это также вопрос отсутствия социализации, которая сегодня является ключевой проблемой, и тоже является одним из аргументов, почему не только ребята, но и девушки выезжают за границу - потому что за рубежом дети учатся офлайн, и это другой подход. А мы в Украине не можем иметь стопроцентного оффлайна. Очевидно, что у нас не хватает надлежащих укрытий, которые могут вмещать достаточное количество детей", - пояснила директор образовательного фонда GoGlobal Татьяна Коврига.

В исследовании обратили внимание на то, что выпускники украинских школ, даже сдавая НМТ, все чаще выбирают высшие учебные заведения в Польше, Германии, Чехии и других странах.

"Десять лет назад люди рассматривали европейское образование как шанс получить место под солнцем: найти классную работу, пойти [работать] в хорошую компанию и т.д., и они выбирали исключительно хорошие университеты. Сейчас они едут даже в какой-то маленький город в Чехии или в Польше, и это плохая тенденция, потому что провинциальный "вуз" в Европе точно не лучше, чем хороший украинский университет", - считает основатель школы дистанционного обучения Unicorn School Владимир Страшко.

Выезд украинской молодежи за границу

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине каждый год уменьшается количество выпускников. По словам заместителя министра образования и науки Украины, ученого и преподавателя Михаила Винницкого, выпускников в школах ежегодно уменьшается на 20-30 тысяч, ведь в Украине рождается меньше детей. Он подтвердил, что большое количество 17-летних выезжает за границу, но, добавил, большое количество и возвращается в Украину. "Потому что когда ребенок становится совершеннолетним, он решает сам, куда дальше двигаться. Поэтому большая часть выпускников пишут НМТ за рубежом и поступают в украинские вузы, что нас очень радует", - сказал Винницкий.

Выезд выпускников украинских школ за границу прокомментировал недавно и министр образования и науки Оксен Лисовой. По его словам, это явление не приобрело массового характера. Он добавил, что у ведомства есть "ряд задумок, как смягчить эту негативную тенденцию, сведя ее до уровня угрозы".

Между тем, как заявлял проректор Европейского университета Сергей Ягодзинский, подростки 15-17 лет, которые уехали с родителями за границу, уже не вернутся в Украину, поскольку они легко адаптируются к другой жизни. То же, по его словам, касается и немного старших людей, которым 20-21 год. Сегодня государство должно сделать все возможное, чтобы сохранить демографию, сказал Ягодзинский.

Вас также могут заинтересовать новости: