Обозреватель назвал главное условие для начала контрнаступательных действий ВСУ

Без улучшения ситуации контрнаступление будет невозможно, заявил Василий Пехньо.

Для проведения контрнаступательных действий на фронте у Украины недостаточно резервов. Возможности продвижения вглубь не будет, если не произойдет улучшение мобилизации.

Такое заявление сделал в эфире телеканала "Киев24" военный обозреватель Василий Пехньо. По его словам, у командования ограниченные возможности по резервам сил и средств для проведения определенных контрнаступательных операций.

Пехньо пояснил, что проведение контрнаступательной операции – это только половина успеха.

"Вторая половина – осуществить удержание этих территорий и закрепление на них. И, очевидно, в этом мы хромаем, в части именно резервов", – добавил обозреватель.

Василий Пехньо отметил, что без улучшения мобилизации не будет возможности "значительного и глубокого движения в смысле контрнаступательных действий".

Война в Украине: ситуация на фронте

Российские оккупанты получили от своего командования новое задание до 24 февраля. Враг должен продемонстрировать "захват" более десяти украинских населенных пунктов, рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Накануне проект DeepState сообщил, что оборона Мирнограда Донецкой области подходит к концу. Аналитики рассказали, что враг занял село Ровное и давит в соседнем Светлом.

В то же время в Покровске уже фиксируются точки взлета БПЛА оккупантов. Противник затягивает в город свою пехоту.

