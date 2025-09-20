Разрушены фермерские хозяйства, предприятия и жилые дома.

Сегодня, 20 сентября, ночью и утром российская армия массированно атаковала Украину - в Хмельницкой области есть погибший и раненые.

В Силах обороны юга сообщили, что ночью с южного направления противник массово применял дронами-камикадзе типа Shahed и ракетами. Часть средств воздушного нападения военные уничтожили, однако в результате попаданий и падения обломков возникли пожары в частных домовладениях и на территориях фермерских хозяйств. Кроме Днепропетровщины, пострадали Одесская и Николаевская области.

В частности, по данным главы Николаевской ОГА Виталия Кима в Telegram, под утро враг нанес массированный комбинированный удар по областному центру баллистикой и БпЛА типа Shahed. Под атакой была промышленная инфраструктура, возникли пожары. Также этой ночью на Николаевщине оккупанты атаковали ударными дронами фермерское хозяйство в Снигиревской общине Баштанского района. Там произошел пожар складов, взрывной волной повреждены четыре частных дома и два автомобиля. По предварительным данным, пострадавших нет.

Из-за российской атаки произошли масштабные разрушения в Одесской области. Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, 20 сентября вооруженные силы РФ атаковали ударными беспилотниками Белгород-Днестровский район. Разрушен гражданский объект - здание фермерского хозяйства на площади 1 тыс. кв. метров, частично повреждены складские помещения другого фермерского хозяйства и сельскохозяйственная техника.

"К счастью, от вражеских действий никто не пострадал. Под процессуальным руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). На месте работают прокуроры совместно с сотрудниками СБУ и полиции", - сказала Верба.

В региональном главке ГСЧС в Facebook уточнили, что в Одесской области в результате атаки возник пожар в фермерском хозяйстве и разрушение складского здания с сельскохозяйственной техникой. Пожар уже ликвидирован.

Кроме того, известно, что армия РФ атаковала Хмельницкую область. По словам начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина в Telegram, в результате атаки в Дунаевецкой общине погиб человек - во время ликвидации пожара одного из домов обнаружено тело погибшего мужчины, 1979 года рождения. Еще двое местных жителей обратились за медицинской помощью. По предварительной информации, сообщил Тюрин, разрушено 2 дома, повреждено около 20 жилых сооружений.

Массированная атака врага по Украине 20 сентября - что известно

Как писал УНИАН, 20 сентября Россия нанесла ракетоудар по жилому многоэтажному дому в Днепре, также враг применил ударные дроны.

Кроме многоэтажки пострадали частные дома, гаражи и хозяйственные постройки, предприятия. Уже известно, что погиб человек, более двух десятков раненых, из которых 14 находятся в больнице. В тяжелом состоянии 55-летний мужчина, который получил ожоги 70% тела.

Владимир Зеленский сообщил, что известно о трех погибших в результате действий врага. Также он отметил пилотов F-16, которые результативно отработали против крылатых ракет оккупантов.

