Российские оккупационные войска перебрасывают дополнительные ресурсы с разных направлений фронта для дальнейшего наступления в Донецкой области. Враг вынужден снижать боевую активность на ряде участков, чтобы достичь своей стратегической цели, заявил военный эксперт Сергей Грабский.

"Задача по оккупации Донецкой области была поставлена еще в апреле 2022 года. И она не выполнена по сей день. Противник отчаянно пытается лезть вперед. Противник отчаянно пытается выполнить те задачи, которые ставились на разные кампании. Если противник ставил задачу в течение весенне-летней кампании захватить позиции украинских Сил обороны, закрепиться на линии Покровск-Константиновка-Часов Яр и создать условия для дальнейшего продвижения к Славянско-Краматорской агломерации, то эту задачу никто не отменял. Она может быть немножко уточнена", – пояснил он в интервью "Украинскому Радио".

По словам эксперта, в рамках этой кампании все действия оккупантов на фронте будут посвящены одной цели. Речь идет о продвижении в направлении Краматорска и Славянска Донецкой области.

"Будет ли это направление через Лиман, или противник будет пытаться прорваться в район Дружковки неважно. Славянск и Краматорск на сегодня для противника является основной целью", – продолжил Грабский.

Он отметил, что сейчас Славянско-Краматорская агломерация является важным укрепленным пунктом украинских войск на том направлении. Ее потеря может серьезно осложнить ситуацию на юго-востоке Харьковской области, говорит Грабский.

"Если посмотреть на основные магистрали, то надо понимать, что следующим может быть Изюм, как следующий логистический хаб, и от него уже противник может создавать угрозу, как для Харькова, так и пытаться продвигаться в сторону Полтавы. Поэтому именно Славянск и Краматорск сейчас как укрепленный район обороны Украины стоит буквально костью в горле относительно планов российских оккупантов по дальнейшей оккупации Украины. Ни у кого из нас и наших слушателей нет сомнения, что противник не остановится на границах Донецкой области и он будет дальше пытаться продвигаться, имея целью полную оккупацию Украины. Именно сейчас Славянск и Краматорск являются той территорией, которую противник так отчаянно стремится захватить", – констатировал эксперт.

Старший лейтенант, спикер 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ростислав Ящишин рассказал, что ситуация на фронте очень динамичная. Лиман Донецкой области напоминает декорации к фильму о зомби-апокалипсисе, отметил он. Лиманское и Покровское направления сейчас являются одними из самых горячих на фронте.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский диктатор Путин заявил США, что захватит всю Донецкую область до конца года.

