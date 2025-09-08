Пока РФ не выйдет на админграницы Донетчины, они не пойдут на реальные переговоры, считает Евгений Дикий.

В ближайшие месяцы Силы обороны Украины ждет решающая битва за подконтрольную территорию Донецкой области. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Нас всю эту осень ждет решающая битва за большую агломерацию, эти четыре больших города, которые остались под украинским контролем - Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка. Здесь настолько уж явно выглядят политические цели агрессора. Им критически нужен контроль над Донбассом, как стартовая линия для любых потенциальных переговоров", - сказал Дикий.

Он пояснил, что россияне пытались получить от Украины эти территории через договоренности с Трампом. Однако, поскольку у них этого не получилось, теперь Москва не будет вести серьезных переговоров, пока не захватит всю Донецкую область.

"Они попытаются все имеющиеся у них ресурсы для того, чтобы эту большую агломерацию в течение осени отжать. Поэтому там бы я ожидал очень серьезного усиления боев", - добавил Дикий.

В то же время он отметил, что как бы ни было сложно Силам обороны Украины на фронте, но у россиян также есть проблемы с личным составом. В частности это касается вражеского прорыва в районе Доброполья, где сейчас контратакуют украинские защитники. Дикий объяснил:

"У них сейчас то, что я видел под Добропольем - физически не хватило людей, чтобы удержать свой успех. Проползти - проползли, вклинились. Но для того, чтобы удержаться и расширить этот клин, оказалось, что даже им резервов не хватает. Что им надо там в 3-5 раз больше этой биомассы, которая у них вместо людей. Чтобы это перестало быть временным вклинением и перешло в серьезное продвижение".

Эксперт отметил, что россиянам, скорее всего, придется отойти от этого выступления, чтобы не попасть в окружение украинских защитников.

"Мне хотелось бы, чтобы они попали в окружение, чтобы мы пополнили обменный фонд, это всегда приятно. Но я помню, что за эту войну не было ни одного случая, когда анонсированное окружение произошло с обеих сторон. В обоих сторах не полные идиоты командуют на поле боя. Поэтому я подозреваю, что на Добропольском направлении мы скоро будем наблюдать, как этот язык на карте постепенно сокращается и откачивается назад", - отметил Дикий.

Ситуация в Донецкой области: что известно

Накануне об успехах Сил обороны сообщили аналитики DeepState. Эксперты отметили, что Силы обороны зачистили от врага населенный пункт Владимировка в Донецкой области. Кроме того, украинские защитники отбросили противника возле трех сел - Разино, Золотой Колодец и в Новоторецком Донецкой области.

В то же время в Генштабе накануне сообщили об освобождении населенного пункта Заречное в Донецкой области. Отмечается, что флаг в нем установили бойцы 425 отдельного штурмового полка "Скала".

