Он прокомментировал некоторые высказывания, которые распространяются по сравнению ситуации в Покровске и Волчанске.

В Харьковской области россияне особенно активны в районах Волчанска, Купянска и на Великобурлукском направлении, но продвижение противника замедлило повреждение Белгородской дамбы, а сравнивать ситуацию с Покровском некорректно. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"Сейчас на Харьковщине существенных продвижений врага нет, несмотря на активные попытки. Самая горячая точка, в первую очередь, Волчанск и Купянск и, также это - Великобурлукское направление - оно не часто бывает на слуху, но россияне там довольно активно пытаются продвигаться... Другое дело, что там нет крупных населенных пунктов... И постоянные "толчки" на Лиманском направлении... Поэтому, по состоянию на сейчас, говорим, в первую очередь, за Волчанск и Купянск", - сказал Трегубов.

Он прокомментировал некоторые высказывания, которые распространяются по сравнению ситуации в Покровске и Волчанске:

Видео дня

"Будем честны. С Покровском сравнивать невозможно".

По его словам, в районе Покровска враг действует с трех сторон, в Волчанске - другая ситуация, там россияне "лезут" с одной стороны. В то же время, по его словам, есть сходство в том, что бои идут в городской застройке, куда малые группы противника пытаются постоянно инфильтроваться

По его словам, в районе Купянска россияне попытались усилить давление, но повреждение Белгородской дамбы затормозило планы врага по продвижению, хотя и не остановило полностью. Однако это позволило украинским силам выиграть определенное время.

"Сейчас уже наступает зимняя пора. Слякоть, поздняя осень. Применять стандартную российскую технику не столь удобно. И, в принципе, для активных действий, для настоящего активного применения тактики малых групп россияне упускают уже последнюю возможность. Если за неделю-две они не сотворят какого-то чуда, им дальше будет значительно сложнее. В любом случае до весны, пока не начнется "зельонка", - пояснил военный.

Он пояснил, что враг почти не использует бронетехнику технику для передвижения своей пехоты, потому что это не рационально из-за активной работы БПЛА, которые активно применяются с обеих сторон. По этой же причине враг фактически не применяет во время боевых действий колонны техники.

Спикер не исключает, что впоследствии противник что-то придумает. Например, если раньше были танки-мангалы, то сейчас используют "ежи" - на танки наваривают арматуру в виде игл.

Война в Украине - ситуация в Купянске

Как писал УНИАН, на днях начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что российские оккупационные войска присутствовали в северных районах города Купянска на Харьковщине. Говорилось, что около 20% районов города враг пытался занять и параллельно - отсекать украинскую логистику с помощью ударов БПЛА. Аналогичные действия осуществляются со стороны ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: