Бойцы уверены, что по крайней мере до конца года России не удастся захватить Покровск.

Обугленный и разрушенный Покровск по-прежнему остаётся важным украинским бастионом на востоке, который блокирует дальнейшее российское продвижение на север и юг. При этом россияне вряд ли смогут захватить город до конца года, отметили в комментарии The Telegraph украинские бойцы.

В середине августа Кремль прорвал оборону Украины, создав угрозу как Покровску, так и близлежащей Константиновке, но наступление было частично сдержано и отбито. Однако уже в течение нескольких недель Россия перебрасывает тысячи военнослужащих и десятки единиц бронетехники в этот сектор, пишет The Telegraph. Некоторые эксперты считают этот шаг началом решающего наступления Москвы на Донецкую область.

"Сейчас здесь с нами сражаются три армии. 8-я, 51-я и, совсем недавно, 155-я морская пехота", — говорит один из бойцов ВСУ, Лёпа.

Войска переброшены из Курской области, внутренних районов России, и Херсона, среди прочих мест.

"Ждут ли они, когда замерзнет осенняя распутица, чтобы перебросить свои тяжёлые танки, — покажет только время. Но всё больше подразделений замечают вокруг соседнего Донецка, контролируемого Россией", - пишет The Telegraph.

Тем временем украинские бригады продолжают захватывать небольшие группы диверсантов, которые остаются главной заботой Киева.

В то же время бойцы уверены: по крайней мере до конца года России не удастся захватить Покровск, если сохранится одно важное условие.

"Если они не перекроют нашу логистику, а они, скорее всего, не перекроют, они ничего не захватят до конца года", – говорит Лёпа. "Мы будем давать им взбучку каждый раз, когда они попытаются прорваться".

Ситуация на фронте

Ранее командир экипажа беспилотных авиационных комплексов отдельного отряда беспилотных систем спецназначения "Тайфун" Нацгвардии сказал, что россияне будут продвигаться на Покровском направлении на запад, чтобы окончательно перерезать логистику уже до города Доброполье.

В то же время в "Азове" заявили об успехах в Донецкой области. Отмечается, что Силы обороны зачистили от россиян населенный пункт Панковка и прилегающие территории на Добропольском направлении.

