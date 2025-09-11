Кроме того, как отметил военный, важным аспектом являются условия, в которых приходится воевать.

В середине августа на Покровском направлении оккупанты смогли двумя фалангами продвинуться на 15 км вглубь украинской территории.

Успех россиян был вызван целым комплексом факторов, сказал командир батальона беспилотных систем 44-й бригады (ОМБр) Вячеслав Шутенко в интервью "РБК-Украина". По его словам, это нехватка сил, сложные условия и ограниченная видимость.

"Нехватка людей - это ни для кого не секрет. Подразделения не являются полнокровными, это касается не только пехотных и штурмовых подразделений, но и подразделений беспилотных систем. Мы не укомплектованы настолько, чтобы качественно перекрыть каждый метр фронта", - пояснил командир.

Кроме того, как отметил военный, важным аспектом являются условия, в которых приходится воевать. Очень часто ограниченная видимость в густых посадках и враг это активно использует.

Шутенко предположил, что и на этот раз, очевидно так получилось - россияне пытались прощупать "слепые" участки и, в конце концов, им удалось их найти и продвинуться малыми пехотными группами. Обычно их тактика проста - это разведка боем, пробуют пройти с разных сторон.

"Все резервы, которые у них есть - направляются в этом направлении. Они продавливают столько, сколько можно. И так происходит по всей полосе фронта. И просто-напросто они нашли слабое место. Но произошло это, еще раз подчеркиваю, из-за того, что просто враг понял, что на этом направлении немножко не хватает ресурсов, средств и людей для того, чтобы качественно перекрыть", - пояснил Шутенко.

Ситуация на Покровском направлении

Ранее командир экипажа беспилотных авиационных комплексов отдельного отряда беспилотных систем спецназначения "Тайфун" Нацгвардии сказал, что россияне будут продвигаться на Покровском направлении на запад, чтобы окончательно перерезать логистику уже до города Доброполье.

А еще ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение усилить дополнительными силами и средствами обороноспособность на Добропольском и Покровском направлениях.

