Украине пока нечем хвастаться в вопросе перехвата планирующих бомб.

Работа над созданием наиболее эффективных средств для противодействия управляемым авиационным бомбам продолжается. В то же время, сбивать КАБы возможно будет при наличии зенитных дронов-перехватчиков соответствующей скорости.

Об этом в комментарии УНИАН сказал полковник Валерий Вишневский, который является старшим национальным представителем Украины и директором по имплементации программ в Совместном центре НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC).

"Мы приобщаемся к общей инициативе развития дронов-перехватчиков. В целом мы направились и продолжаем работать над противодействием управляемым авиационным бомбам, чтобы защитить наши узлы обороны на фронте", - отметил Вишневский.

Видео дня

По его словам, следует говорить об очень хороших результатах в сегменте противодействия дронам типа "Шахед". В то же время, будет продолжена работа над противодействием управляемым авиационным бомбам (КАБ).

Как отметил Вишневский, уже проводились тесты перехватов таких бомб. Он отметил:

"Были на линии соприкосновения в боевом снаряжении этих бомб. Но пока нам там еще нечем похвастаться. Планирующая бомба очень сильно напоминает "Шахед". Только "Шахед" имеет скорость около 200 километров в час, а планирующая бомба может быть в районе 300-400 метров в секунду. Поэтому разница в скорости. В Украине их могут обнаруживать, могут отслеживать траекторию, но нужен дрон-перехватчик соответствующей скорости".

Полковник пояснил, что нужно в разы увеличить скорость самих средств перехвата.

Война в Украине - борьба с КАБами

Как сообщал УНИАН, недавно в информационном пространстве распространялась информация о тестировании нового оружия для противодействия КАБам, но не уточнялось, о каком именно средстве идет речь.

Военный эксперт, основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный отмечал, что видиттри варианта противодействия КАБам и что есть перспективные разработки зенитных дронов-перехватчиков, но пока об их серийном производстве речь не идет.

Вас также могут заинтересовать новости: