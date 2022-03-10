Россия с начала военного вторжения выпустила по меньшей мере 710 ракет против Украины.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Министерства обороны США.
Кроме того, российские силы стали ближе к Харькову и Николаеву.
Отмечается, что оккупанты продвинулись на 20 км и уже находятся возле Харькова. Кроме того, они уже примерно в 15 км к северу от Николаева.
В то же время не было замечено значительных передвижений российских сил в направлении Киева или Чернигова, хотя возле Чернигова продолжаются значительные боевые действия.
Ранее американское СМИ со ссылкой на данные разведки сообщало, что россияне уже потеряли от 8 до 10% военной техники, стянутой для вторжения в Украину.