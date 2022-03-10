Силы оккупантов в последнее время не продвинулись к Киеву и Чернигову, однако стали ближе к Харькову и Николаеву.

Россия с начала военного вторжения выпустила по меньшей мере 710 ракет против Украины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Министерства обороны США.

Кроме того, российские силы стали ближе к Харькову и Николаеву.

Отмечается, что оккупанты продвинулись на 20 км и уже находятся возле Харькова. Кроме того, они уже примерно в 15 км к северу от Николаева.

В то же время не было замечено значительных передвижений российских сил в направлении Киева или Чернигова, хотя возле Чернигова продолжаются значительные боевые действия.

Ранее американское СМИ со ссылкой на данные разведки сообщало, что россияне уже потеряли от 8 до 10% военной техники, стянутой для вторжения в Украину.

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