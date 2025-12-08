Примечательно, что в указе два пункта скрыли от публикации.

Российский диктатор Владимир Путин в понедельник, 8 декабря, подписал указ о призыве граждан страны, которые находятся в запасе армии России, на военные сборы в следующем году, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Также на военные сборы должны явиться россияне, состоящие в запасе министерства чрезвычайных ситуаций России, Росгвардии. Указывается, что два пункта указа Путина являются скрытыми от публикации.

Примечательно, что такие военные сборы проводятся ежегодно в России после публикации указа главы Кремля.

Война России против Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что эксперт по вопросам России, директор берлинского Центра Карнеги "Россия-Евразия" Александр Габуев считает, что президент США Дональд Трамп оказывает недостаточное давление на Россию для окончания войны в Украине, поэтому Россия будет и дальше затягивать переговоры.

В частности, Габуев назвал требования России "далеко идущими" и отметил, что Путин не собирается от них отступать. По оценкам эксперта, страна-агрессор имеет средства, чтобы продолжать войну в Украине еще в течение 12-18 месяцев. Однако, по мнению Габуева, дополнительные санкции против России могли бы сократить этот период.

Например, эксперт поделился, что кроме крупных корпораций "Роснефть" и "Лукойл", в России также есть и меньшие производители нефти, к которым также следует применить санкции.

Такод мы писали, что представитель Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук отметил, что Москва снова угрожает захватить Одессу, но он считает, что эти планы врага неосуществимы. Плетенчук отметил, что в 2022 году им это не удалось сделать, а на тот момент Россия имела по меньшей мере на 5 больших десантных кораблей больше, чем сейчас.

