Российские планирующие бомбы падают на ее собственную территорию, вероятно, из-за неисправных систем наведения, говорят эксперты.

Мощные планирующие авиабомбы, которые Россия использует для разрушения украинских городов, падают и на ее собственную территорию, пишет The Washington Post, ссылаясь на внутренний российский документ.

"Согласно документу, полученному The Washington Post, по меньшей мере 38 таких бомб… упали на территорию Белгородской области на границе с Украиной в период с апреля 2023 по апрель 2024 года, хотя большинство из них не взорвались", - пишет издание.

Большинство бомб было обнаружено гражданскими лицами - лесниками, фермерами или жителями окрестных деревень. В большинстве случаев Минобороны не знало, когда были запущены бомбы, что говорит о том, что некоторые из них могли лежать там несколько дней.

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"Согласно документу, как минимум четыре бомбы упали на сам город Белгород. Еще семь были найдены в близлежащих пригородах. Больше всего, 11, упало в приграничном Грайворонском районе, где некоторые из них не удалось обнаружить из-за "сложной оперативной обстановки", - отмечает издание.

При этом многие инциденты в документе совпадают с данными, полученными от местных органов власти и сообщений в местных СМИ. Люди, упомянутые в качестве свидетелей, подтвердили, что они являются жителями города.

Уже после периода, о котором идет речь в документе стало известно еще о нескольких случаях падения авиабомб. Так, 4 мая на Белгород упала бомба, ранившая семь человек и повредившая более 30 домов в небольшом поселке. 12 мая еще один взрыв разрушил несколько этажей жилого дома в Белгороде, в результате чего погибли 17 человек. 15 июня в городе Шебекино под Белгородом произошел взрыв и обрушилась часть пятиэтажного дома, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, что, скорее всего, является еще одной ошибкой при использовании планерной бомбы.

При этом местные власти обычно молчат о происшествиях, сообщая лишь о "несчастных случаях", обвиняя украинские обстрелы или просто не сообщая о различных взрывах, гремевших в регионе, особенно в последнее время.

По собственным подсчетам российского тг-канала "Астра", за последние четыре месяца Россия случайно сбросила более сотни бомб на свою территорию и оккупированные районы на востоке Украины - в этот же период наблюдалось значительное увеличение использования планерных бомб.

"Определенный процент российских бомб бракованный. Эта проблема существует с тех пор, как они начали использовать эти комплекты УМПК, и она не имеет принципиального решения. Мы думаем, что эти случайные выбросы вызваны ненадежностью этих комплектов, что, похоже, не беспокоит ВВС", - сказал Руслан Левиев, военный эксперт Conflict Intelligence Group.

Российские авиабомбы в войне с Украиной

Российские оккупационные войска ежедневно терроризируют украинские города и позиции украинских войск на передовой авиабомбами. В частности, от них страдает Херсонщина и Харьковщина.

Так, 27 июня российские военные впервые для ударов по Харькову использовали ФАБ-500 с УМПК.

В марте российское Минобороны сообщило, что в Нижегородской области с начала года массово изготавливают трехтонные авиационные бомбы ФАБ-3000. В июне стало известно о первом использовании этой бомбы - россияне сбросили ее на село Липцы в Харьковской области.

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