Автор статьи высмеивает европейских лидеров за недостаточное участие в попытках закончить войну в Украине.

Президент США Дональд Трамп сделал репост статьи New York Post, написанной автором статей для Wall Street Journal и научным сотрудником Института исследований внешней политики Домиником Грином с названием "Импотентные европейцы могут только злиться, когда Трамп справедливо отстраняет их от украинской сделки". Вероятно, мысли автора статьи Трампу понравились, поскольку он в соцсети Truth Social указал ее.

Примечательно, что Грин высмеивает в статье поведение европейцев в отношении попыток США закончить войну в Украине:

"Соединенные Штаты будут посредником в диалоге между Россией и НАТО, чтобы разрядить восточный фронт НАТО, что позволит европейцам вернуться к важным делам, таким как наполнение заварным кремом завтрачных пирожных и работа 35 часов в неделю".

Также Грин высказал мнение, что "европейцы предпочитают рискнуть войной на условиях Путина, чем миром на условиях Трампа".

Видео дня

В частности, он процитировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, что США "предадут" Украину, уступив территорию без предоставления достаточных гарантий безопасности.

"Маленький Эммануэль был первым, кто в 2022 году побежал в Москву и умолял Путина о помиловании", - иронично написал Грин.

Еще автор вспомнил и слова канцлера Германии Фридриха Мерца с советом для президента Украины Владимира Зеленского быть "чрезвычайно осторожным".

"Он сказал, что Уиткофф, Рубио и Кушнер "играют в игры как с вами, так и с нами". Фридрих, это называется дипломатия", - говорится в статье Грина.

Также он обвиняет лидеров европейских стран в том, что они хотят продолжения войны в Украине, тогда как США, наоборот, пытаются ее закончить.

"Европейцы - это пацифисты, которые хотят продолжить войну, воины без мечей, стратеги, которые не имеют представления о войне, и союзники, которые сговорились и смеются над своим американским покровителем и защитником, когда тот пытается закончить войну, которую их тщеславие помогло начать", - подчеркивает автор.

Еще Грин сравнивает в своей статье европейцев с детьми, которые стремятся избежать последствий своей незрелости.

"Как дети, европейцы надеются избежать последствий своей незрелости, топая ногами, потому что взрослые не справедливы, и протягивая руки за дополнительными карманными деньгами", - пишет автор.

Примечательно, что позже на пресс-конференции глава Белого дома заявил, что Европа, по его мнению, движется "в неправильном направлении" и посоветовал ей быть осторожной.

"Мы хотим сохранить Европу. Но Европа движется в неправильном направлении. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно изменилась", - сказал президент США.

Также на пресс-конференции Трамп снова упомянул войну в Украине в уже привычном ключе, что если бы он на тот момент стал президентом, а не Джо Байден, то полномасштабного российского вторжения не произошло бы.

При этом, он не упустил возможности напомнить, что именно он предоставил Украине "Джавелины".

"Байден дал Украине 350 миллиардов долларов. Знаете, что я им дал? Ничего. Ну, я им сначала дал "Джавелины", чтобы они подбили танки", - сказал Трамп.

"Мирный план" США относительно окончания войны в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер считает, что глава Белого дома знает, как надавить на Украину и Россию, чтобы заставить стороны заключить мирное соглашение. Уитакер заявил, что настроен оптимистично относительно завершения войны в Украине. В то же время, он не исключил, что в определенный момент Трамп может решить, что добиться соглашения о мире невозможно. Из-за этого, по словам Уитакера, США могут вообще выйти из мирного процесса.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что американский лидер хочет закончить войну в Украине. При чем, президент Украины отметил, что у европейцев мнения разные по этому поводу. Зеленский не называя конкретные страны указал, что есть пророссийские европейцы, которые блокируют Украину, но есть и те, кто верит в США. Зеленский подчеркнул, что считает Америку сильным партнером, хотя у Трампа и другое видение завершения войны в Украине. Президент Украины добавил, что для его страны очень важно, чтобы после окончания войны не было риска повторения ситуации.

Вас также могут заинтересовать новости: