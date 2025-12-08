Специльная конструкция истребителей помогает избежать потери высоты, которую испытал бы обычный авиалайнер, если бы попытался сделать то же самое.

Самолеты-истребители, в отличие от коммерческих лайнеров, могут переворачиваться вверх дном. Об этом пишет SlashGear.

Отмечается, что принципы полёта (подъёмная сила, вес, тяга, сопротивление) действуют независимо от положения истребителя. Однако меняется то, как пилоты и самолёты создают подъёмную силу в перевёрнутом положении.

В отличие от коммерческих самолётов, которые используют изогнутые крылья, создающие большую подъёмную силу во время полёта, многие истребители используют симметричные крылья. Они одинаково закруглены сверху и снизу, что позволяет им создавать подъёмную силу даже в перевёрнутом положении. Такая конструкция помогает избежать потери высоты, которую испытал бы обычный авиалайнер, если бы попытался сделать то же самое.

Важно, что пилотам истребителей, крылья которых не идеально симметричны, приходится преодолевать проблему подъёмной силы, увеличивая угол: они направляют переднюю кромку крыла вверх относительно набегающего воздушного потока, что обеспечивает достаточное количество воздуха под крылом для поддержания подъёмной силы (даже в перевёрнутом положении).

Интересно, что помимо аэродинамики и конструкции, истребители также используют специализированные топливные и масляные системы для предотвращения механических повреждений в перевёрнутом полёте. Обычные коммерческие самолёты используют системы с гравитационной подачей топлива, но они могут выйти из строя, если самолёт перевернётся. Мощные двигатели истребителей используют масляные системы с сухим картером и топливные насосы под давлением. Таким образом, смазка и топливо подаются независимо от положения самолёта.

Нагрузка на пилота

Издание пишет, что несмотря на то, что истребители могут летать "вверх ногами", пилоты обычно не выдерживают этого долго. Обычно это выполняется очень коротко как часть более крупного маневра (например, бочки), оставляя их вверх дном всего на секунды, а не на минуты.

Отмечается, что находясь вверх ногами, пилотам приходится бороться с отрицательными перегрузками и тянуть ручку управления на себя на протяжении всего переворота. В обычном полете перегрузки достигают 9 G, и пилотам кажется, что что-то сверхтяжелое давит на все их тело. Если они не будут бороться с отрицательными перегрузками, кровь прильет к глазам и мозгу, что значительно увеличит риск их повреждений. Человеческое тело не может справиться с этим долгое время.

Важно, что положительные перегрузки тоже не лишены своих симптомов: они могут вызвать отток крови от головы и привести к потере сознания. Пилоты одевают противоперегрузочные костюмы, которые помогают поддерживать кровообращение во время положительных перегрузок, сжимая ноги и выталкивая кровь вверх (хотя они не обеспечивают защиту от отрицательных перегрузок). А без практичного способа сжатия головы и шеи для противодействия перегрузке полёт в условиях отрицательной перегрузки будет кратковременным.

Некоторые военные самолеты производятся и эксплуатируются десятилетиями, и чёткой даты окончания их производства не предвидится. Самый старый военный самолёт США, который до сих пор эксплуатируется, - это легендарный B-52 Stratofortress. Однако с начала 1960-х годов новые самолёты не производились.

Так что старейшим из всех военных самолетов, находящихся в эксплуатации и в производстве, остается C-130 Hercules, который выпускается уже более 70 лет.

