Программный ассистент на базе искусственного интеллекта должен ускорить и удешевить процесс гуманитарного разминирования.

Искусственный интеллект (ИИ) будет помогать в разминировании украинских территорий. Соответствующее соглашение Министерство экономики подписало с технологической компанией Palantir, сообщает министерская пресс-служба.

Отмечается, что компания Palantir специализируется на аналитике больших данных. При поддержке ее специалистов и технологий Украина надеется оцифровать и автоматизировать операции гуманитарного разминирования. Также предполагается использовать "ассистента на базе платформы искусственного интеллекта" от компании Palantir для принятия решений в противоминной деятельности.

"Например, [ассистент на базе ИИ] сможет посоветовать, учитывая все данные, как наиболее эффективно провести очистку конкретной территории - с помощью новых методов разминирования, таких, как дроны, или с применением традиционных методов. Конечной же целью видится разминировать территории быстрее и при меньших затратах", - пояснили в министерстве.

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Проблема минного загрязнения Украины

Как писал УНИАН, сегодня Харьковская, Донецкая и Херсонская области являются наиболее загрязненными территориями Украины. Для решения этой проблемы в Украине постоянно растет численность пиротехнических подразделений. Сегодня речь идет о более 340 расчетах, которые насчитывают почти 1900 человек.

Также мы рассказывали, что одним из важных направлений сотрудничества Украины со странами-партнерами является гуманитарное разминирование. Сейчас действует целая "Коалиция по разминированию", к которой недавно присоединилась в частности Венгрия.

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