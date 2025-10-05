В случае объявления воздушной тревоги украинцев призывают направляться в укрытие.

Российские оккупационные войска подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Об этом сообщается в телеграм-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Количество взлетевших бортов не уточняется.

"Зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ). [...] В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!" – говорится в сообщении.

В то же время "Николаевский Ванек" пишет, что в небе по меньшей мере четыре самолета Ту-95МС. Отмечалось, что в районе Энгельса они будут примерно 03:30 – 04:30.

"Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 04:00 – 05:00. В районе Каспийского Моря они будут скорее всего в 05:30 – 05:45. Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 06:30 – 06:45", – добавил автор поста.

Стоит заметить, что сейчас Украина также находится под массированной атакой дронами. Во многих областях работает противовоздушная оборона.

Атаки РФ по Украине

В субботу, 4 октября 2025 года, российские террористы нанесли удар по пассажирским поездам в Шостке Сумской области. В результате атаки погиб человек, сообщалось о десятках травмированных, среди которых дети.

Начальник Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров также заявил, что из-за российских обстрелов в Шостке и районе тысячи людей остались без электро- и газоснабжения.

Кроме того, оккупанты ударили по лодке с рыбаками в Середино-Будской общине Сумщины. Погиб 63-летний мужчина, еще один – ранен.

