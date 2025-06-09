Также россияне вынуждены прятать свои бомбардировщики Ту-160 на базе, к которой нет путей для грузовиков.

После громкой операции Службы безопасности Украины под названием "Паутина", россияне начали нагружать на свои бомбардировщики Ту-95МС сразу по 6 крылатых ракет во время ударов по украинским городам.

Это свидетельствует о серьезных потерях, которые противник понес в результате атаки на его аэродромы, заявил в эфире телеканала "Эспрессо" авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап. По его словам, враг уже выходит на предел своих возможностей.

Во время последних массированных ударов российские оккупанты использовали по шесть самолетов Ту-95МС, каждый из которых был снаряжен шестью крылатыми ракетами. Это свидетельствует о том, что враг максимально перегружает эти борта "с надеждой, что они долетят до авиабаз."

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"Им теперь нужно летать значительно больше. Сейчас они вылетают из "Оленьи" к Каспийскому морю на пусковые рубежи, а потом возвращаются снова на авиабазу "Оленья". Они боятся сейчас садиться в "Энгельсе". Ведь не понимают, сколько таких замечательных грузовиков по всей России еще есть. Также россияне вынуждены сегодня прятать свои стратегические бомбардировщики Ту-160 на авиабазе "Анадырь", потому что к ней нет путей для грузовиков", – добавил эксперт.

По его словам, применение 6 крылатых ракет является просто бешеной нагрузкой для крыла самолета Ту-95МС. Они не рассчитаны даже на запуск 2-4 ракет.

"Также стоит отметить, что россияне продолжают свою старую тактику создания панических настроений так, чтобы население Украины не забывало бояться. Соответственно есть такое распыленное количество БПЛА и имитационных целей, а с другой стороны концентрация ударов на конкретных объектах", – резюмировал эксперт.

Атаки РФ по Украине

9 июня российские оккупационные войска нанесли очередной массированный удар по Украине. Враг использовал почти 500 средств воздушного нападения. Большинство – обезврежено, но есть попадания в 10 локациях и падение обломков в 17 локациях.

Главной целью противника стал один из украинских аэродромов. По данным Воздушных сил ВСУ, россияне применили 479 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов, четыре "Кинжала", 10 крылатых ракет Х-101, три Х-22 и одну Х-35.

По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, все ракеты Х-47 "Кинжал" были уничтожены с помощью американских комплексов Patriot.

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