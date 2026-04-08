Россияне перешли к обороне на важном направлении из-за атак Сил обороны, – офицер

Российские захватчики утратили наступательный темп из-за систематических контратакующих действий Сил обороны Украины.

Командование российских оккупационных войск вынуждено корректировать планы наступления на весну и лето из-за успешных действий подразделений Сил обороны Украины. Об этом офицер отдела коммуникаций 148-й отдельной артиллерийской бригады Десантно-штурмовых войск Сергей Колесниченко сказал в эфире Radio NV.

Оккупанты вынуждены усиливать оборону

По его словам, оценки аналитиков о том, что украинское наступление на Александровском направлении сорвало планы россиян на летнюю кампанию, в целом соответствуют реальной ситуации.

"Уже третий месяц подразделения Сил обороны Украины проводят системные контратакующие действия. Это позволило перехватить инициативу и ухудшить тактическое положение противника. В результате российское командование вынуждено перераспределять резервы, усиливать оборону и корректировать планы уже наступательных действий", – подчеркнул Колесниченко.

По его словам, фактически это привело к тому, что российские захватчики потеряли темп наступления и вынуждены были перейти к стабилизации ситуации на отдельных участках.

Враг пытается восстановить инициативу

"Именно поэтому украинские контратаки не только сдерживают противника, но и влияют на его оперативные планы весенне-летней кампании. В то же время враг сохраняет наступательный потенциал и продолжает попытки восстановить инициативу. Однако на данный момент можно констатировать, что именно Силы обороны Украины определяют динамику боевых действий на этом направлении", – подчеркнул офицер.

Вместе с тем, на Александровском направлении продолжается активная фаза боевых действий, и поэтому преждевременно говорить о полной стабилизации фронта.

"Несмотря на то, что подразделения Сил обороны Украины уже несколько месяцев удерживают инициативу, противник продолжает активные попытки восстановить свои позиции и вернуть контроль над ситуацией", – добавил Колесниченко.

В чем преимущество подразделений Сил обороны

Он отметил, что враг прибегает к штурмовым действиям с участием небольших пехотных групп, активно применяет беспилотники. Также наблюдается отдельное артиллерийское воздействие на передовые позиции Сил обороны Украины. Впрочем, украинские войска продолжают активные контратакующие действия и постепенно улучшают тактическое положение на отдельных участках.

"Поэтому сейчас правильнее говорить об активной борьбе за закрепление инициативы, где Силы обороны Украины уже имеют преимущество. Но противник продолжает сопротивляться и пытается перехватить ситуацию", – сказал офицер.

В связи с этим фронт остается динамичным, а боевые действия – интенсивными.

Роль ДШВ в освобождении населенных пунктов

При этом, по его словам, десантно-штурмовые войска играют одну из ключевых ролей в проведении контратакующих и наступательных действий. Именно подразделения ДШВ применяются на наиболее сложных участках фронта, где необходимо быстро перехватить инициативу, прорвать оборону противника и закрепиться на новых рубежах.

"В рамках этой работы подразделения ДШВ непосредственно участвуют в освобождении населенных пунктов, проведении штурмовых действий и дальнейшем удержании отбитых позиций", – отметил офицер.

Как переброска резервов влияет на возможности оккупантов

Также он отметил, что оккупанты перебрасывают резервы на Александровское направление. Это свидетельствует о том, что противник вынужден компенсировать потери и усиливать наиболее напряженные участки.

"Переброска резервов сможет временно стабилизировать ситуацию, но, в то же время, снижает возможности противника для активных действий на других направлениях", – добавил он.

Война в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что утверждения России о том, что ее войска смогут легко захватить остальную часть Донецкой области – не говоря уже о крупномасштабных наступлениях для захвата крупных городов в других областях, расположенных вдали от линии фронта, – абсурдны и не соответствуют нынешней ситуации на поле боя.

Заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса сообщил, что в долгосрочной перспективе российские захватчики даже мечтают создать буферную зону в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья в составе Молдовы.

