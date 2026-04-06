'Последний шанс': США и Иран обсуждают возможность 45-дневного перемирия, - Axios

Шансы на достижение соглашения в течение следующих 48 часов невелики.

США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному завершению войны, пишет Axios, ссылаясь на свои источники.

По данным собеседников издания, шансы на достижение соглашения в течение следующих 48 часов невелики.

"Но эта последняя попытка – единственный шанс предотвратить эскалацию войны, которая будет включать массированные удары по иранской гражданской инфраструктуре и ответные действия против энергетических и водных объектов в странах Персидского залива", - отмечается в статье.

Ранее Трамп установил 10-дневный срок для соглашения с Ираном, который должен был закончиться в понедельник вечером, но затем продлил его до вторника. При этом источники сообщили, что оперативный план массированной американо-израильской бомбардировочной кампании против иранских энергетических объектов готов к реализации, но подчеркнули, что продление срока, установленного Трампом, направлено на предоставление последнего шанса достичь соглашения.

По их данным, переговоры проходят через пакистанских, египетских и турецких посредников, а также посредством текстовых сообщений, отправленных между посланником Трампа Стивом Виткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Сейчас посредники обсуждают условия двухэтапного соглашения. Первый этап предполагает потенциальное 45-дневное прекращение огня, в течение которого будут достигнуты договоренности о полном прекращении войны. Второй этап будет представлять собой соглашение о прекращении войны.

В то же время посредники считают, что полное возобновление работы Ормузского пролива и решение вопроса о высокообогащенном уране в Иране могут стать результатом только окончательного соглашения:

"Эти два вопроса являются главными козырями Ирана на переговорах, и иранцы не согласятся полностью отказаться от них ради 45-дневного прекращения огня".

Посредники также заявили иранским официальным лицам, что времени для дальнейших переговоров нет, и подчеркнули, что "следующие 48 часов – это последняя возможность достичь соглашения и предотвратить масштабные разрушения в стране".

Как писал УНИАН, ранее сегодня Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором грубой бранью поставил Ирану ультиматум.

"Вторник будет Днем электростанций и Днем мостов, все в одном, в Иране. До сих пор не было ничего подобного!!! Откройте чертов пролив, вы, сумасшедшие уроды, или будете жить в аду", – написал Трамп.

Также СМИ писали, что Израиль готовится к атакам на энергетические объекты Ирана и ждет "зеленого света" от Соединенных Штатов Америки.

