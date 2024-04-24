Прорыв захватчиков удалось остановить благодаря тому, что в бой вступила бригада, которая выходила с позиций.

Россия захватила 8 км территории в Очеретино во время внезапного прорыва, воспользовавшись ошибкой в ротации украинских сил.

Как пишет The Daily Telegraph, Москва смогла захватить село Очеретино Донецкой области после ухода закаленной в боях 47-й бригады. Ее сформировали для летнего контрнаступления Украины в прошлом году и оснастили западным вооружением. Бригада воевала без перерыва почти год.

Ее передислоцировали для усиления обороны Авдеевки. На выходных украинская 115-я бригада получила приказ заменить 47-ю к востоку от Очеретино. Когда дивизион 47-й бригады отступал, российские войска начали атаку и установили огневой контроль над оборонительными позициями украинских сил.

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Командир роты 47-й бригады Николай Мельник, который потерял ногу во время летнего наступления, написал в соцсетях: "Резкое продвижение россиян стало возможным из-за того, что отдельные подразделения просто слетели с позиций. Надеюсь, их обучат и переквалифицируют в штурмовиков".

Разрыв, образованный отсутствием 115-й, позволил 30-й мотострелковой бригаде России продвинуться вдоль железнодорожного пути, идущего на северо-запад от Авдеевки до Очеретино.

Аналитики Deep State заявили, что большинство села находится под контролем российских войск. Министерство обороны РФ заявило, что украинские войска бежали из Очеретино небольшими группами под шквальным огнем оккупантов. Российские военкоры опубликовали видео с российским триколором над уничтоженным селом.

Лейтенант Мельник писал, что единственной причиной, почему российские силы не смогли продвинуться глубже на контролируемую Украиной территорию, было то, что 47-я снова вступила в бой.

"Дыры залатали теми, кто планировал восстанавливаться. 47-я бригада снова в работе. Еще месяц и будет год без ротации", - отметил Мельник.

Москва стянула подкрепления с других участков линии фронта для поддержки своих войск, которые продвигались через Очеретино. Российские войска находятся менее чем в 30 км от гарнизона Покровска. Город, который используется для ротации солдат и техники из-за его транспортного сообщения с Киевом, находится под ударом России с дальней дистанции после падения Авдеевки.

Украинские силы потеряли реактивную систему залпового огня "Хаймарс" и зенитную систему ПВО "Пэтриот", которые перемещались по городу - это первые зарегистрированные потери ценных систем американского производства.

Войска Киева, воюющие в Донецке, находятся под давлением перед ожидаемым прибытием новой военной помощи США. Далее к северу от Очеретино Россия скопила около 25 000 войска, чтобы захватить город Часов Яр. Стратегический населенный пункт находится на высоте, которая даст России плацдарм для наступления на гарнизонные города Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.

Это также дало бы силам Москвы оборонительные позиции для развязывания дальнобойных атак на автомобильные и железнодорожные сообщения, соединяющие украинские силы в Донецке с Киевом.

Бои в Очеретино - что известно

Ситуация в районе поселка Очеретино на Авдеевском направлении сложная, враг зашел в южную часть населенного пункта. Как сказал представитель ОСГО "Хортица" Назар Волошин, ВСУ сейчас выбивают оттуда оккупантов.

Forbes писал, что в эти выходные 47-я механизированная бригада отступала от линии фронта на восток от села Очеретино на Авдеевском направлении, а оккупанты атаковали и почти прорвались через украинские позиции на полосу незащищенной местности.

Недавно под Очеретино произошла феерическая история, когда российские оккупанты перестреляли друг друга, но российская пропаганда, как всегда, все перекрутила.

Западные СМИ пишут, что российская армия взяла под контроль центр небольшого поселка Очеретино Донецкой области, в котором до полномасштабного вторжения проживало 3600 человек.

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