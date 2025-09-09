Дроны превратили советские и современные танки в импровизированные машины с "клетками" и сетками.

Вторжение России в Украину превратило танковые бои в полигон для экспериментов по защите от беспилотников, пишет The New York Times.

Когда Россия начала полномасштабную войну в 2022 году, танковые дивизии обеих армий выглядели почти так же, как и во время Холодной войны. Сегодня же бронетехника на фронте напоминает импровизированные "гибриды": советские машины и современные Abrams покрыты сетками, клетками, цепями и шипами против дронов.

Как изменилась роль танков

В начале войны украинские войска уничтожали российские машины американскими ПТРК, попадая в слабые места брони сверху. С тех пор танки стали массово обшивать "клетками" и дополнительными слоями металла.

Но со временем главным врагом тяжелой техники стали не ракеты, а FPV-дроны - дешевые и мобильные "камикадзе", которые теперь фактически управляют полем боя.

Чтобы сохранить актуальность бронетехники, экипажи обеих армий постоянно экспериментируют с новыми вариантами защиты.

Украина, имея преимущество в собственных разработках дронов, быстро адаптировала танки под новые угрозы.

Даже американские M1 Abrams, которые прибыли осенью 2023-го, пришлось дооборудовать - оказалось, что они так же уязвимы для беспилотников, как и советские модели.

Фронт будущего

Сегодня линия фронта выглядит совсем иначе, чем три года назад. Вдоль полей тянутся волоконно-оптические кабели, а дроны охотятся на солдат и технику 24/7.

Танк стоимостью миллионы долларов может сгореть от беспилотника за несколько сотен. Это заставило военных ограничить использование тяжелой техники.

Несмотря на это, танки все еще играют ключевую роль в наступлении, обороне и поддержке пехоты.

Танковые битвы - главные новости

Как сообщал УНИАН, Польша, Финляндия и страны Балтии восстанавливают болота на границе между НАТО и Россией, чтобы задержать продвижение тяжелой техники в случае вторжения. Они считают, что это сработает, ведь изучили действия украинской армии в начале полномасштабной войны.

Финляндия серьезно воспринимает угрозу нападения со стороны России. Их сухопутная граница, которая занимает 1400 километров, пока закрыта. Финляндия будет забор вдоль границы, чтобы остановить нелегальную миграцию. Кроме того, финские пограничники заявляли, что уже фиксировали попытки диверсионных групп и дезертиров из российской армии преодолеть границу.

