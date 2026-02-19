Три знака Зодиака сорвут джекпот на следующей неделе

В списке есть представители знака Телец.

Гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта 2026 года открывает финансовые перспективы для трёх знаков Зодиака. Независимо от того, строите ли вы чёткие планы по увеличению дохода или пока сомневаетесь в рисках, сейчас особенно важно сохранять гибкость мышления и быть открытыми к неожиданным возможностям, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

26 февраля Меркурий начинает ретроградное движение в Рыбах. Несмотря на репутацию периода задержек и путаницы, этот транзит способен сыграть положительную роль. Он создаёт пространство для переосмысления финансовых стратегий. Могут появиться свежие идеи, а также вернуться старые проекты или предложения, которые вы когда-то отложили.

Неделя проходит между двумя затмениями – солнечным 17 февраля и лунным 3 марта. Такой коридор усиливает вероятность резких поворотов и внезапных шансов. Важно сохранять устойчивость и не терять фокус на своих материальных целях.

Телец

Для Тельцов наступает момент активных шагов. 24 февраля Луна в первой четверти в Близнецах обозначает поворотную точку, особенно в вопросах дохода. Придётся сделать выбор между быстрой выгодой и стратегией на перспективу. Решение должно соответствовать вашим долгосрочным планам.

Этот период благоприятен для запуска нового проекта, смены работы или пересмотра системы управления деньгами. Интуиция играет ключевую роль, но важно сочетать её с осознанием собственной ценности.

Природная способность Тельцов создавать стабильность усиливается, однако неделя требует более масштабного взгляда. Финансовый рост возможен, если действовать решительно и не сомневаться в своих силах.

Водолей

Для Водолеев тема судьбы и денег выходит на первый план. 1 марта соединение Северного узла с Солнцем в Рыбах акцентирует вопросы изобилия и жизненного предназначения. Появляются возможности, которые могут изменить материальное положение.

Энергия Рыб приносит не только прибыль, но и напоминание о балансе. Доход не должен достигаться ценой личного времени и эмоционального благополучия. Важно выбирать пути, которые создают устойчивое процветание.

Дополнительный импульс даёт соединение ретроградного Меркурия с Венерой 28 февраля. Оно способно вернуть к жизни давнюю мечту или идею, связанную с заработком. Если действовать в соответствии со своими ценностями, финансовый успех станет закономерным результатом.

Козерог

Козероги ощущают сильный импульс к материальной независимости благодаря Марсу в Водолее. Этот транзит может принести неожиданные финансовые поступления, вопросы наследства или сделки, связанные с недвижимостью.

27 февраля гармоничный аспект Марса с Ураном подталкивает к нестандартным решениям. Финансовая цель начинает сочетаться с творческим подходом. Возможно, придётся проработать старые установки, связанные с ощущением нехватки, но именно это откроет путь к свободе.

Вы постепенно формируете жизнь, отличную от прежнего сценария. Главное – позволить себе принять изобилие и внутреннюю лёгкость, которые вы давно заслуживаете.

