Энистон подколола новый 'Грозовой перевал' культовой сценой из 'Друзей' (видео)

В пятом сезоне ее героиня Рэйчел должна была прочитать роман Бронте.

На фоне громкой премьеры новой экранизации романа "Грозовой перевал" актриса Дженнифер Энистон неожиданно вернула фанатов в 90-е, вспомнив один из эпизодов сериала "Друзья".

Несмотря на споры из-за отклонений от оригинала, фильм с Марго Робби и Джейкобом Элордом уже стал кассовым хитом. После премьеры Энистон поделилась в своем Instagram-аккаунте отрывком из 9 серии 5 сезона "Друзей" и шутливо подписала его так:

"Спасибо Марго и Джейкобу - теперь можно и не читать".

Речь идет о сцене, где героиня Энистон вместе с Фиби, которую сыграла Лиза Кудроу, записываются на курсы литературы и должны прочитать роман Эмили Бронте "Грозовой перевал". Рейчел не читает его, поэтому между ней и Фиби происходит следующий диалог:

- Фибз, о чем эта книга?

- Это трагическая история любви Кэти и Хитклифа. И происходит она на жутких пустошах Англии. Я думаю, они отражают дикость характера Хитклифа. Символизм прозрачен!

Когда преподаватель спрашивает у Рэйчел, о чем же этот роман, она просто повторяет слова Фиби, а на ее возмущение отвечает, что такой анализ был вполне очевиден.

Напомним, ранее Дженнифер Энистон публично подтвердила свои отношения с гипнотерапевтом Джимом Кертисом. Пара больше не скрывает свой роман.

