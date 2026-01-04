Готовят новое наступление: Трегубов раскрыл, когда россияне планируют захватить Купянск

Он отметил, что они активно готовятся к новым штурмам, стягивая силы поближе к городу.

В городе Купянск остается менее 100 российских оккупантов, но враг активно перегруппировывается для нового наступления.

Об этом начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил в эфире 24 Канала. Военный отметил, что эти оккупанты находятся в полном окружении и имеют проблемы со снабжением даже с воздуха.

Трегубов отметил, что задачей россиян является взятие Купянска до февраля, поэтому россияне подтягивают свои силы на север, чтобы снова инфильтроваться в город.

Ситуация в Купянске

Ранее Трегубов сообщал, что оккупанты в городе Купянск на Харьковщине остаются в окружении и ВСУ их постепенно ликвидируют. Он отмечал, что на левом берегу Оскола у врага более удачная ситуация с логистикой, в отличие от самого города.

В конце прошлого года Трегуов рассказывал, что пытаются сделать россияне в Купянске. Он отмечал, что там продолжаются городские бои и прогнозировать ситуацию невозможно. Военный сообщал, что россияне очень активно пытаются завершить охват, прорваться ближе к центру южной части города.

