Швеция объявила о пакете военной помощи Украине на $1,42 млрд

В пакет войдут системы ПВО, дальнобойные ракеты, дроны и боеприпасы.

Правительство Швеции объявило о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 12,9 миллиарда шведских крон, что эквивалентно примерно 1,42 миллиарда долларов США, пишет Reuters.

Как сообщили в правительстве, самой большой составляющей пакета станет закупка новых систем ближней противовоздушной обороны на сумму около 470 миллионов долларов (4,3 млрд крон).

В целом помощь будет включать:

системы ПВО,

беспилотники,

ракеты дальнего радиуса действия,

артиллерийские боеприпасы.

Этот пакет является частью масштабной программы поддержки Украины на 2026 год общим объемом около 4,4 миллиарда долларов (40 млрд крон).

Министр обороны Швеции Пал Йонсон сообщил, что с учетом нового пакета общая военная помощь Стокгольма Киеву с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году достигла примерно 11,3 миллиарда долларов (103 млрд крон).

"Цель четко определена: новые системы противовоздушной обороны, дальнобойные средства и боеприпасы для удовлетворения самых насущных оперативных потребностей Украины", – отметил он.

Отдельно Стокгольм заявил о намерении предоставить гарантии Всемирному банку на кредит Украине в размере около 275 миллионов долларов (2,5 млрд крон).

Помощь Украине от Швеции – что известно

Как сообщал УНИАН, в 2025 году Швеция заняла третье место в мире по объему военной помощи Украине, как по общему объему взносов, так и по доле национального ВВП.

Европейские страны вместе предоставили Украине примерно 21,5 миллиарда долларов военной помощи в 2025 году, что примерно на 1,5 миллиарда долларов больше, чем в 2024 году.

Среди европейских стран-доноров Германия оставалась крупнейшим поставщиком военной помощи, предоставив примерно 10,6 миллиарда долларов (9 миллиардов евро) помощи в течение 2025 года. Великобритания следовала за ней с более чем 6,4 миллиарда долларов (5,4 миллиарда евро), а Швеция заняла третье место с примерно 4,4 миллиарда долларов (3,7 миллиарда евро) военной поддержки.

