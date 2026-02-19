Швеция объявила о пакете военной помощи Украине на $1,42 млрд

Правительство Швеции объявило о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 12,9 миллиарда шведских крон, что эквивалентно примерно 1,42 миллиарда долларов США, пишет Reuters.
Как сообщили в правительстве, самой большой составляющей пакета станет закупка новых систем ближней противовоздушной обороны на сумму около 470 миллионов долларов (4,3 млрд крон).
В целом помощь будет включать:
- системы ПВО,
- беспилотники,
- ракеты дальнего радиуса действия,
- артиллерийские боеприпасы.
Этот пакет является частью масштабной программы поддержки Украины на 2026 год общим объемом около 4,4 миллиарда долларов (40 млрд крон).
Министр обороны Швеции Пал Йонсон сообщил, что с учетом нового пакета общая военная помощь Стокгольма Киеву с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году достигла примерно 11,3 миллиарда долларов (103 млрд крон).
"Цель четко определена: новые системы противовоздушной обороны, дальнобойные средства и боеприпасы для удовлетворения самых насущных оперативных потребностей Украины", – отметил он.
Отдельно Стокгольм заявил о намерении предоставить гарантии Всемирному банку на кредит Украине в размере около 275 миллионов долларов (2,5 млрд крон).
Помощь Украине от Швеции – что известно
Как сообщал УНИАН, в 2025 году Швеция заняла третье место в мире по объему военной помощи Украине, как по общему объему взносов, так и по доле национального ВВП.
Европейские страны вместе предоставили Украине примерно 21,5 миллиарда долларов военной помощи в 2025 году, что примерно на 1,5 миллиарда долларов больше, чем в 2024 году.
Среди европейских стран-доноров Германия оставалась крупнейшим поставщиком военной помощи, предоставив примерно 10,6 миллиарда долларов (9 миллиардов евро) помощи в течение 2025 года. Великобритания следовала за ней с более чем 6,4 миллиарда долларов (5,4 миллиарда евро), а Швеция заняла третье место с примерно 4,4 миллиарда долларов (3,7 миллиарда евро) военной поддержки.