На фронте погиб оператор ТСН, который ушел на войну добровольцем

С 2014 года он вместе с военными корреспондентами работал в зоне боевых действий.

На фронте погиб Евгений Соловей – телеоператор, который много лет работал в команде ТСН, а в 2022 году ушел добровольцем на войну. Как сообщает 1+1 media в Facebook, Соловей, история которого в 1+1 media началась в 2011 году, погиб 27 марта.

Отмечается, что с 2014 года он вместе с военными корреспондентами работал в зоне боевых действий и фиксировал правду о войне.

"В 2022 году Евгений ушел добровольцем на войну и стал пилотом дронов. Его гибель – это невосполнимая утрата для всех нас", – говорится в сообщении.

В 1+1 media отмечают, что Соловей был "по-настоящему светлым и великим человеком". "Он всегда улыбался, поддерживал других и даже в самые сложные моменты находил слова, которые придавали сил. Коллеги вспоминают его как надежного, искреннего и очень человечного человека – того, рядом с кем всегда было спокойнее", – говорится в сообщении с выражением соболезнований родным и близким мужчины.

Как сообщал УНИАН, ранее на фронте во время эвакуации раненых в Купянске-Вузловом погиб известный украинский стендап-комик Артур Петров.

В армии он служил с апреля 2025 года, и последние месяцы находился в составе 43-й отдельной механизированной бригады.

Вас также могут заинтересовать новости: