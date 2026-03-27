На войне погиб известный украинский юморист

В Украине на фронте во время эвакуации раненых погиб известный украинский стендап-комик Артур Петров. Об этом в Facebook сообщила его супруга Екатерина.

По ее словам, сердце Артура перестало биться 18 марта. Она уточнила, что стендап-комик погиб во время эвакуации раненых в Купянске-Узловом.

Также Катерина сообщила, что в армии Петров служил с апреля 2025 года, и последние месяцы числился в 43-й отдельной механизированной бригаде.

Видео дня

"Когда он вернется домой - я напишу о дне прощания. Помните его смешным, пожалуйста", - добавила супруга юмориста.

Известно, что Артур Петров был не только стендап‑комиком, но и сценаристом, узнаваемым участником таких комедийных шоу, как "Комик на миллион", "ГуднайтКлаб", кроме того, Петров віступал как резидент на стендап‑вечерах проекта "Подпольный стендап".

