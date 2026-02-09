'Пережить следующие несколько дней': Украина погрузилась в темноту и холод из-за жестоких ударов РФ, - CNN

Из-за массированных российских ударов по энергетике киевляне получают электроэнергию только на 1,5–2 часа в сутки, а температура в домах падает до +3 °C.

Сотни тысяч мирных жителей в Украине вынуждены переживать несколько дней экстремального холода с минимальным доступом к электроэнергии и теплу из-за постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру страны, пишет CNN.

В Киеве температура опустилась значительно ниже нуля, а пронизывающий ветер и сильные морозы, по прогнозам синоптиков, продержатся как минимум еще четыре дня.

"Мы должны пережить следующие несколько дней, которые будут очень тяжелыми для Киева. В столице снова прогнозируют сильные морозы, особенно ночью", – заявил мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье.

Видео дня

По его словам, энергетическая инфраструктура находится в "чрезвычайно сложном состоянии". Городские власти обеспечивают работу пунктов обогрева, которые питаются от генераторов. В некоторых из них жители могут оставаться на ночь.

Россияне атакуют почти ежедневно

В Министерстве энергетики сообщили, что киевляне сейчас получают электроэнергию только полтора-два часа в сутки.

Один из жителей столицы рассказал, что после российского удара в начале января он и его жена, проживавшие на верхнем этаже 16-этажного дома, остались без отопления, света и воды. Следующий удар повредил электростанцию, которая обеспечивала теплом их дом и еще около 1100 зданий в городе.

По его словам, температура в квартире упала до +3 °C, а жильцам сообщили, что ремонт может длиться до двух месяцев – в самый холодный период года. Около половины жителей дома были вынуждены выехать.

От атак страдает и бизнес. Сеть салонов красоты Backstage заявила, что инвестировала около $400 тыс. в резервные системы электропитания, однако один из салонов подвергся прямому удару дрона, который повредил трубу отопления и затопил помещение.

"Несмотря на все эти расходы, погодные условия и российские атаки превосходят систему", – отметила компания.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только за последнюю неделю Россия применила более 2000 ударных дронов, 1200 управляемых авиабомб и 116 ракет различных типов.

"Почти ежедневно россияне наносят удары по энергетическим объектам, логистической инфраструктуре и жилым домам", – подчеркнул глава государства.

В "Укрэнерго" заявили, что аварийные отключения электроэнергии пока невозможно отменить в большинстве регионов из-за значительного дефицита мощностей и повреждения сетей. В то же время ремонтные работы уже позволили уменьшить масштаб перебоев в части областей.

Компания ДТЭК также сообщила, что поражение высоковольтных подстанций привело к снижению производства электроэнергии на атомных электростанциях и значительным потерям доступных объемов тока.

Что предшествовало

Последние удары произошли после завершения краткосрочного моратория на атаки по энергетической инфраструктуре, предложенного по инициативе США. По словам Зеленского, Украина согласилась на возобновление этой договоренности, однако Россия ответа не дала.

В Институте изучения войны в Вашингтоне заявили, что новая волна атак свидетельствует о стремлении Кремля "максимизировать страдания украинских граждан" и нежелании деэскалации.

Аналитики также отмечают, что зависимость Украины от централизованных систем отопления делает города особенно уязвимыми для таких ударов. Повреждение тепловых электростанций или труб может оставить без тепла целые районы, а длительные отключения в мороз могут привести к разрыву труб из-за замерзания воды.

"Я думаю, что российских военных консультируют их специалисты по энергетике, и они объясняют, как нанести максимальный ущерб энергетической системе", – заявлял ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Вас также могут заинтересовать новости: