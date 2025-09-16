Россия не только не реализовала свои военные цели, но и фактически помогла укрепить НАТО, считает Ишингер.

Россия в войне с Украиной уже проиграла или по крайней мере не достигла большинства своих целей, считает немецкий политик, многолетний председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"У меня нет никаких сомнений, что военные усилия России уже стоят ей колоссальных ресурсов, богатства, технологического прогресса, продолжается утечка мозгов и тому подобное. Поэтому, во-первых, Россия уже потеряла огромные активы", - отметил он.

Во-вторых, по его словам, Россия не только не реализовала свои военные цели, которыми являются "подчинение, завоевание Украины, а, возможно, и продвижение дальше", но и фактически своими собственными действиями помогла укрепить НАТО, в состав которого теперь входят Швеция и Финляндия.

"Именно на это утром указал президент Стубб в своей речи (выступление президента Финляндии Александера Стубба на конференции YES, - ред.) Иначе говоря, по всем направлениям Россия уже проиграла или по крайней мере не достигла большинства своих целей", - сказал Ишингер.

По его мнению, наоборот, то, что произошло, "полностью противоречит российским стратегическим интересам".

"Я думаю, что осознание здесь, в Западной Европе, возможно, не такое сильное в США, но, безусловно, в Западной Европе стало сильнее: это не случай благотворительности, когда мы немножко жертвуем чего-то Украине, а это акт самосохранения европейского образа жизни, европейской культуры, европейской свободы, европейского процветания. Другими словами, дело не только в вас, но и в нас", - высказался политик.

Он считает, что это сделает возможным для Европы "сохранять нынешнюю позицию сильной поддержки Украины даже в течение длительного времени":

"Потому что мы знаем: если мы прекратим это и позволим России максимизировать свои достижения, это будет нам во вред. Поэтому я оптимистично настроен".

Будущее российско-украинской войны

Как сообщал ранее УНИАН, западные эксперты назвали единственное условие для прекращения войны в Украине. По мнению историка и лауреата Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум, евродепутата Михаэля Галера и бывшего посла США в Украине Джона Хербста, война закончится только тогда, когда Кремль осознает, что захватить и победить Украину невозможно. Они считают, что боевые действия в Украине будут продолжаться еще долго.

Начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр Денис Швыдкий высказал мнение, что война точно продлится еще 2 года, и не надо рассчитывать на быстрое ее окончание. "Я считаю, что война будет столько (еще два года, - УНИАН) продолжаться... Нам надо к этому готовиться", - сказал он.

В то же время народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский считает, что война идет к завершению. "Сейчас, когда очевидно, что война идет к завершению, это кто-то признает, а кто-то не признает. Но фактически мы движемся в этом направлении", - сказал он накануне.

