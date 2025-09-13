Каждый военнообязанный может добровольно обратиться в рекрутинговый центр, добавил Швыдкий.

Война в Украине будет продолжаться еще не менее 2 лет. Не надо рассчитывать на более быстрое окончание или результаты переговоров. Такое мнение высказал начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр Денис Швыдкий в эфире Ранок.LIVE.

"Я считаю, что война будет столько (еще два года - УНИАН) продолжаться... Нам надо к этому готовиться", - сказал Швыдкий

Военный отметил, что много молодых ребят, которые уехали, возвращаются в Украину и это, по его мнению, будет только усиливаться. Мол, жизнь в Европе не такая радужная, как себе представляют.

Швыдкий напомнил, что бригады не могут забирать людей из учебных центров или ТЦК, потому что все мобилизованные распределяются Генеральным штабом. Впрочем, каждый военнообязанный может добровольно обратиться в рекрутинговый центр.

"Мы даем стопроцентную гарантию, что человек попадает в подразделение, которое он выбирает. Мы даем стопроцентную гарантию, что это не будет пехота. У нас сейчас больше потребности: это подразделения БпЛА, это подразделения обеспечения, где очень много не хватает человеческого ресурса", - добавил Швыдкий.

Перспективы мира в Украине

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что ожидать мира в Украине в ближайшее время не стоит. Только новые санкции способны повлиять на Россию, добавил дипломат.

В то же время пресс-секретарь российского правителя Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не стоит ждать "молниеносных результатов" от переговорного процесса по Украине.

