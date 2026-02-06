'Мадяр' хочет увеличить потери РФ до 50 тысяч человек в месяц: Жорин объяснил, реально ли

Россия уже испытывает нехватку "пушечного мяса", говорит военный.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди неоднократно заявлял, что его цель – довести численность российских потерь до 50 тысяч человек в месяц. Заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин в интервью каналу "Орестократия" подтвердил, что это реалистичная цель.

"Абсолютно реально... Если нормально обеспечить подразделения, если поддержать подразделения сил беспилотных систем в бригадах, в корпусах и так далее, то эту цифру нарастить можно. Я абсолютно уверен, что это реально", - сказал он.

Но, как отметил Жорин, это будет зависеть от того, насколько справедливо будет распределен ресурс, насколько современным и своевременным будет это обеспечение.

Также он рассказал, что в их зоне ответственности россияне начали привлекать представителей африканских стран, что говорит о том, что у них есть проблемы с ресурсом.

"Возможно, это дешевле. Но в целом это говорит о том, что у них уже стоит вопрос ресурса, то есть они его ищут. Это означает, что он все же не неисчерпаем. Но здесь даже не столько в ресурсах вопрос, сколько в их тактике на земле... Штурмов меньше не стало, в целом они каждый день по всей линии стоят. На каждое подразделение ежедневно происходят штурмовые действия. Однако эффекта того, который он давал еще полгода назад, например, они уже не имеют, а потери несут еще больше. Поэтому у противника на данный момент наблюдается такая стагнация на техническом уровне. То есть, они продолжают ресурсно давить, однако результаты их все меньше", - пояснил военный.

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что в 2025 году Силы обороны Украины провели три наступательные операции.

По его словам, две из них состоялись на территории РФ, в частности в Белгородской и Курской областях, а третья операция состоялась на Добропольском направлении.

Главнокомандующий подчеркнул, что эти действия сорвали планы противника по захвату Донецкой области и созданию так называемых буферных зон.

