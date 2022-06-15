По его словам, необходимо контролировать все действия, чтобы РФ не обвинила Украину в срыве имеющихся договоренностей.

Большая часть украинских военных, эвакуированных из Мариуполя, находятся на оккупированной территории Донецкой области.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона.

"В этих процессах участвует не только наша страна, есть международные институты, которые помогают в этом. Тут главное - не навредить. И много не надо говорить. Будем ждать, чтобы те договоренности, которые есть, обязательно были выполнены, и все ребята и девушки, которые сегодня в плену, которые прошли Мариуполь, обязательно вернулись живыми и здоровыми. Еще раз подчеркиваю: здесь главное сейчас - не сделать лишних шагов, чтобы агрессор не обвинил нас в срыве тех или иных вещей. Это очень тонкая вещь", - заявил Данилов.

По его информации, защитники "Азовстали" находятся на территории Донецкой области.

"Еще раз подчеркиваю: количество людей это не 100 и не 200 человек, это гораздо больше. И поэтому сказать, что все там находятся, мы не можем. Мы точно можем сказать, что подавляющее большинство, может и все, находятся на территории Донецкой области", - добавил он.

Эвакуация военных из "Азовстали": что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 16 мая российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками с "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении Новоазовска (территория "ДНР").

Впоследствии командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редис") заявил, что "для сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение Высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".

Прокопенко также подчеркнул, что ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии.

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку, для дальнейшего возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена.

20 мая британская разведка сообщила, что с завода "Азовсталь" в Мариуполе, вероятно, вышли уже около 1 700 украинских военных. Количество тех, кто остается внутри, неизвестно.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, украинских военных, эвакуированных из Мариупольского комбината "Азовсталь"в оккупированную Еленовку, не пытают. В будущем их должны обменять на пленных русских.

Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что коммуникацию с пленными "азовцами" поддерживают через разведку.

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