Пожалеете об их покупке: названы 5 марок автомобилей, которых стоит избегать

Эксперты заявили, что у автомобилей от этих брендов есть много проблем.

В наше время перед покупкой автомобиля водителям приходится проводить тщательные исследования, чтобы выяснить, на какие модели стоит обратить внимание. Немаловажную роль играет и бренд, который производит эти автомобили.

В BGR назвали 5 брендов автомобилей, которых стоит избегать. Эти марки довольно популярны, но у их автомобилей есть много проблем.

Автомобили каких брендов не стоит покупать

Jeep

Одной из главных особенностей Jeep уже долгие годы остается ориентированность бренда на приключения и бездорожье. Одним из самых культовых автомобилей марки является Jeep Wrangler, который давно стал выбором номер один для любителей бездорожья.

По мнению экспертов Consumer Reports, автомобили Jeep имеют далеко не лучшую надежность. Отзывы владельцев также подтверждают то, что автомобили этого бренда часто выходят из строя.

Land Rover

Land Rover является еще одним брендом, чьи автомобили ориентированы на бездорожье. Также многие автомобили этого производителя выделяются высоким уровнем комфорта.

Эксперты заявляют, что автомобили Land Rover имеют низкую надежность. Они предупреждают, что низкие показатели надежности относятся не только к подержанным автомобилям - более новые модели так же часто ломаются.

GMC

GMC является дочерним брендом General Motors. Многие модели бренда разделяют многие детали с Chevrolet.

Тем не менее, как показало исследование Consumer Reports, автомобили GMC очень часто выходят из строя. Более того, надежность многих моделей этой марки оказалась ниже среднего показателя.

Dodge

Компания Dodge зарекомендовала себя как производитель спортивных автомобилей, которые выделяются агрессивным дизайном и впечатляющей мощностью. Именно поэтому Dodge Challenger стал очень популярной моделью.

Эксперты Consumer Reports говорят о том, что многие автомобили Dodge ненадежные, а их плавность хода оставляет желать лучшего. Более того, многие модели бренда оказались небезопасными, что подтверждают результаты краш-тестов.

Alfa Romeo

Бренд Alfa Romeo предлагает покупателям автомобили с итальянским характером и стильным дизайном. Тем не менее, надежность и качество сборки многих моделей бренда разочаровывают, отмечают эксперты.

Какие автомобили ломаются чаще всего

Ранее эксперты Consumer Reports определили самые ненадежные автомобили 2026 года. Они учитывали данные о поломках конкретных моделей, а также отзывы реальных владельцев этих транспортных средств.

Самым ненадежным автомобилем 2026 года эксперты признали кроссовер GMC Acadia. Также часто выходят из строя Rivian R1T, Chevrolet Blazer EV и Mazda CX-90 Plug-in Hybrid.

