Территория предприятия полностью уничтожена.

В сети появилось видео, снятое на территории уничтоженного российскими оккупантами мариупольского комбината "Азовсталь".

Кадры появились в Телеграм-канале "СтратКом ВСУ".

Территория предприятия разрушена в результате многочисленных вражеских обстрелов.

"К сожалению, так теперь выглядит когда-то огромный и мощный "Азовсталь". Вот оно настоящее и обезображенное лицо "русского мира", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 мая в Минобороны Украины сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината "Азовстали" защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку.

Агентство Reuters со ссылкой на свидетелей сообщило, что по меньшей мере 7 автобусов с украинскими защитниками Мариуполя выехали с "Азовстали".

18 мая советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что процесс эвакуации защитников "Азовстали" продолжается и он сложный.

20 мая командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко в видеообращении выразил надежду, что погибших героев из "Азовстали" в ближайшее время удастся похоронить с почестями.