В сети появилось видео, снятое на территории уничтоженного российскими оккупантами мариупольского комбината "Азовсталь".
Кадры появились в Телеграм-канале "СтратКом ВСУ".
Территория предприятия разрушена в результате многочисленных вражеских обстрелов.
"К сожалению, так теперь выглядит когда-то огромный и мощный "Азовсталь". Вот оно настоящее и обезображенное лицо "русского мира", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 мая в Минобороны Украины сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината "Азовстали" защитников Мариуполя.
По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку.
Агентство Reuters со ссылкой на свидетелей сообщило, что по меньшей мере 7 автобусов с украинскими защитниками Мариуполя выехали с "Азовстали".
18 мая советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что процесс эвакуации защитников "Азовстали" продолжается и он сложный.
20 мая командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко в видеообращении выразил надежду, что погибших героев из "Азовстали" в ближайшее время удастся похоронить с почестями.