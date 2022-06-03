Коммуникацию с пленными бойцами полка "Азов" поддерживают украинские разведчики.
Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.
Через ГУР украинская сторона узнает об условиях содержания военнослужащих российской стороной.
"Сегодня коммуникацию с пленными бойцами полка "Азов" осуществляют наши разведчики из Главного управления разведки Минобороны. Именно через них мы узнаем больше информации: об условиях содержания, питания и возможности их освобождения. Мы все знаем, что они все окажутся здесь, в Киеве, и мы делаем для этого все возможное", — рассказал глава МВД.
Ранее сообщалось, что Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины передало свой функционал по обмену военнопленными ГУ разведки Минобороны.
Отныне процедурой обменов занимаются ГУР МОУ и Служба безопасности Украины.
Война в Украине: актуальные данные
Враг продолжает сосредотачивать все усилия на захвате Луганской и Донецкой области. Ведет штурм Северодонецка, имеет там частичный успех.
В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал прибытие дополнительных сил к группировкам ВСУ в городе.
Враг пытался наступать в направлении Лисичанска, Соледара и Бахмута, но был разбит украинскими силами и отброшен на прежние позиции.
Близко 20 БТГ россияне перебросили на Славянское направление для возобновления наступления на город.
В течение дня противник также пытался захватить левый берег Северского Донца и создать условия для форсирования реки.
На Херсонском направлении враг перешел к обороне.
ВСУ уничтожили в боях уже 30 950 оккупантов и тысячи единиц российской техники.
Вас также могут заинтересовать новости:
- На Донбассе украинские военные отбили 9 атак россиян: сколько уничтожено вражеской техники
- "Не будет ничего российского": в Харькове оккупанты разрушили единственный в Украине музей Есенина
- Передвигались в авто боевиков: под Северодонецком ранили журналистов Reuters