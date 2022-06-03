Процедурой обменов занимаются ГУР МОУ и Служба безопасности Украины.

Коммуникацию с пленными бойцами полка "Азов" поддерживают украинские разведчики.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Через ГУР украинская сторона узнает об условиях содержания военнослужащих российской стороной.

"Сегодня коммуникацию с пленными бойцами полка "Азов" осуществляют наши разведчики из Главного управления разведки Минобороны. Именно через них мы узнаем больше информации: об условиях содержания, питания и возможности их освобождения. Мы все знаем, что они все окажутся здесь, в Киеве, и мы делаем для этого все возможное", — рассказал глава МВД.

Ранее сообщалось, что Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины передало свой функционал по обмену военнопленными ГУ разведки Минобороны.

Отныне процедурой обменов занимаются ГУР МОУ и Служба безопасности Украины.

Война в Украине: актуальные данные

Враг продолжает сосредотачивать все усилия на захвате Луганской и Донецкой области. Ведет штурм Северодонецка, имеет там частичный успех.

В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал прибытие дополнительных сил к группировкам ВСУ в городе.

Враг пытался наступать в направлении Лисичанска, Соледара и Бахмута, но был разбит украинскими силами и отброшен на прежние позиции.

Близко 20 БТГ россияне перебросили на Славянское направление для возобновления наступления на город.

В течение дня противник также пытался захватить левый берег Северского Донца и создать условия для форсирования реки.

На Херсонском направлении враг перешел к обороне.

ВСУ уничтожили в боях уже 30 950 оккупантов и тысячи единиц российской техники.

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