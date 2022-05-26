Секретарь СНБО подчеркнул, что власти "следят за этим процессом".

Украинских военных, эвакуированных с мариупольского комбината "Азовсталь" в оккупированную Еленовку, в настоящее время не пытают. В будущем их должны обменять на пленных россиян.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире 24 канала.

По его словам, вопросом освобождения пленных "азовцев" занимаются люди, которые брали на себя такие гарантии.

Ранее сообщалось, что командиру "Азова" Денису Прокопенко удалось связаться по телефону с женой. По словам Данилова, это не единственное общение Прокопенко с супругой.

"У власти больше информации, когда общались другие бойцы "Азова", которые находятся в тяжелых условиях", - добавил он.

"Могу подтвердить, что на сегодняшний день нет применения пыток или позорного отношения к нашим военным. Как будет дальше - увидим, мы следим за этим процессом", - заявил секретарь СНБО.

Других деталей Данилов не сообщил. "Сейчас мы молимся, чтобы они были живы и здоровы", - добавил он.

Напомним, 17 мая в Минобороны Украины сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината "Азовстали" защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку.

20 мая командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко в видеообращении выразил надежду, что погибших героев из "Азовстали" в ближайшее время удастся похоронить с почестями.

Президент Владимир Зеленский надеется, что защитников Мариуполя удастся освободить в ходе обмена.