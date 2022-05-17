Раненых военных из "Азовстали" эвакуировали в больницу оккупированного Новоазовска.
Об этом говорится в видеообращении заместителя министра обороны Анны Маляр.
"Совместно ГУР Минобороны, ВСУ, Национальная Гвардия, Пограничная служба начали операцию по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя. 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировано 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи".
По словам Маляр, еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку, для дальнейшего возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена.
"По защитникам, которые все еще остаются на территории "Азовстали", совместными усилиями выше названных ведомств проводятся мероприятия по спасению", - добавила замминистра.
Она подчеркнула, что благодаря защитникам Мариуполя украинские военные получили критически важное время на формирование резервов, перегруппировку сил и получение помощи от партнеров.
"Все поставленные командованием задачи защитники Мариуполя выполнили в полном объеме. К сожалению, у нас нет возможности деблокировать "Азовсталь" военным путем. Важнейшая общая задача всей Украины и всего мира - сохранить жизнь защитников Мариуполя", - подчеркнула Маляр.
Как сообщал УНИАН, 16 мая российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками из "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении Новоазовска (территория "ДНР").
Впоследствии командир "Азова" Денис Прокопенко ("Рэдис") заявил, что "для сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".
Прокопенко также подчеркнул, что ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии.