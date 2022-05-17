Деблокировать "Азовсталь" военным путем нет возможности.

Раненых военных из "Азовстали" эвакуировали в больницу оккупированного Новоазовска.

Об этом говорится в видеообращении заместителя министра обороны Анны Маляр.

"Совместно ГУР Минобороны, ВСУ, Национальная Гвардия, Пограничная служба начали операцию по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя. 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировано 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи".

По словам Маляр, еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку, для дальнейшего возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена.

"По защитникам, которые все еще остаются на территории "Азовстали", совместными усилиями выше названных ведомств проводятся мероприятия по спасению", - добавила замминистра.

Она подчеркнула, что благодаря защитникам Мариуполя украинские военные получили критически важное время на формирование резервов, перегруппировку сил и получение помощи от партнеров.

"Все поставленные командованием задачи защитники Мариуполя выполнили в полном объеме. К сожалению, у нас нет возможности деблокировать "Азовсталь" военным путем. Важнейшая общая задача всей Украины и всего мира - сохранить жизнь защитников Мариуполя", - подчеркнула Маляр.

Как сообщал УНИАН, 16 мая российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками из "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении Новоазовска (территория "ДНР").

Впоследствии командир "Азова" Денис Прокопенко ("Рэдис") заявил, что "для сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".

Прокопенко также подчеркнул, что ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии.

Вас также могут заинтересовать новости: