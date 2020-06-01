Сутки на Донбассе: враг бил по украинским позициям из минометов и гранатометов

Потерь среди украинских военных нет.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" враг в утреннее время неподалеку Новотроицкого применил по нашим опорным пунктам ручные и станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. У Водяного российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" на подступах к Ореховому противник выпустил в сторону украинских оборонительных укреплений две мины калибра 82 мм.

Для осуществления мер по отпору и сдерживание вооруженной агрессии наши воины ловко задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить свою преступную активность. По данным разведки, 31 мая украинские защитники уничтожили одного и ранили двух оккупантов.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

Как сообщается, от начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" вблизи Гнутового открывали огонь из гранатометов различных систем. В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.

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