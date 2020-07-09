Российские оккупанты вчера били по силам ООС и домам мирных жителей, один военный погиб

Мероприятия по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации осуществлялись в условиях, когда часть армейских резервов из состава Объединенных сил привлечена к ликвидации пожара в Луганской области.

8 июля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, украинские воины немедленно реагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков, заставляя их прекратить агрессивные действия.

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Мероприятия по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации осуществлялись в условиях, когда часть армейских резервов из состава Объединенных силбыла привлечена к ликвидации пожара в Луганской области. Основные же боевые подразделения Вооруженных Сил Украины уверенно сдерживали вражескую агрессию, полностью контролируя ситуацию во время выполнения задания на линии разграничения сторон, отметили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи Марьинки, оккупанты дважды открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем. Неподалеку Авдеевки противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также пулеметы и стрелковое оружие. Возле Старогнатовки и Опытного враг обстреливал украинские позиции как из гранатометов различных систем, так и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи Хутора Вильный и Орехово в утреннее и особенно в вечернее время противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По оборонцам Новолуганского и Новозвановки агрессор вел огонь из минометов 82-го калибра, а по окрестностям последнего – еще и из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Также противник из автоматических станковых гранатометов обстрелял украинские позиции вблизи Зайцево и привлекли БПЛА для сброса гранатометного выстрела.

Кроме того, российско-оккупационные войска из автоматических станковых гранатометов обстреляли жилые дома местных жителей поселка Зайцевое. В результате была повреждена шиферная кровля крыши, разбиты стеклопакеты двух окон и поврежден потолок и стены коридора жилого дома. Жертв и раненых среди гражданского населения, к счастью, нет.

«Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил. По данным разведки, 8 июля украинские защитники ранили двух захватчиков и уничтожили один автомобиль типа «Тигр», – говорится в сообщении.

«За минувшие сутки, к сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще трое украинских воинов получили ранения. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненым воинам желает скорейшего выздоровления. С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли. Потерь за текущие сутки среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», – добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, на очередном заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое уже традиционно проходило в формате видеоконференции, стороны согласовали 13 участков на Донбассе для проведения работ по разминированию.

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