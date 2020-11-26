Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Сегодня оккупанты на Донбассе один раз нарушили режим тишины.

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 26 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации. Так, в районе населенного пункта Марьинка противник открыл огонь из крупнокалиберного пулемета", - сказано в сводке.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинским воинами.

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Также в штабе отметили, что в районе проведения ООС надлежащим образом выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 10 га территории и передано на уничтожение 155 взрывоопасных предметов.

Война на Донбассе: нарушение перемирия со стороны боевиков

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты регулярно совершают обстрелы позиций украинских военных, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.

В частности, 30 октября в 00:28 противник совершил обстрел с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли два военнослужащих ВС Украины. Это были морские пехотинцы сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич.

30 октября участники ТКГ раз договорились соблюдать режим прекращения огня.

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Автор: Юлия Янкевич